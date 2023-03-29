CHP fondaşı medyadan Muharrem İnce'ye sansür

CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi bugün ziyaret edecek.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi 100 bin imza toplayarak aday olmaya hak kazanan Muharrem İnce'nin adaylık konusunda kararlı olduğu öğrenilirken, Kılıçdaroğlu'na karşı geri adım atmayacağı belirtildi.

"GEL BAKALIM KEMAL"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye yapacağı ziyaret akıllara 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi yaşananları getirdi. CHP lideri o dönem seçimler öncesinde CHP'nin adayı olarak Muharrem İnce'nin adını açıklamadan önce kürsüden "Gel bakalım Muharrem" diye seslenmiş ve bu sözleri gündem olmuştu.

Aradan geçen 5 yılın ardından Kılıçdaroğlu'nun adaylık konusundaki rakibi Muharrem İnce'nin ayağına gitmesi 2018'in rövanşı olarak yorumlandı.

FONDAŞ SÖZCÜ TV'DEN İNCE'YE SANSÜR

Muharrem İnce'nin katı tavrı sonrası CHP umudunu keserken, CHP'nin fonladığı medyada İnce defterinin kapandığını yazdı. CHP'nin fonladığı Sözcü TV ise, umudun kesilmesi ile Muharrem İnce'ye sansür uygulamaya başladı.

CHP'nin en büyük fon kaynapını ayırdığı kuruluşlardan Sözcü TV, bir sansüre imza attı. Fatih Portakal, 11 anket firmasının sonuçlarını açıklarken, arkasına tüm liderlerin fotoğrafları koyuldu. Bir tek Muharrem İnce'ye yer verilmedi. İnce'ye uygulanan sansür sonrası CHP eski Milletvekili Şerafettin Turpçu, "Her gün linç ettikleri Muharrem İnce'ye fotoğraf sansürü de uygulamışlar." şeklinde bir paylaşım yaparak tepkisini ortaya koydu.