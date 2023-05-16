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Medya

CHP Genel Merkezi'nde seçim akşamı kriz! Cüneyt Özdemir: İmamoğlu ve Yavaş rezil oldu, ekran önüne atıldılar

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na büyük fark atarak birinci turu tamamladığı, CHP'nin mecliste kan kaybettiği 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim sonuçlarını değerlendirdiği yayınında, seçim gecesi 3 kez kamera karşısına geçen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın rezil olduğunu söyledi.

16 Mayıs 2023 Salı 15:45 - Güncelleme:
CHP Genel Merkezi'nde seçim akşamı kriz! Cüneyt Özdemir: İmamoğlu ve Yavaş rezil oldu, ekran önüne atıldılar
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Gazeteci Cüneyt Özdemir, 14 Mayıs seçim gecesi CHP Genel Merkezi'nde yaşanan krizi anlattı.

Cüneyt Özdemir, CHP listelerinden seçimlere giren ve toplam oy oranı %1'i geçmeyen DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'yi de hedef alarak, "Aldığım duyuma göre CHP'den giren partiler ne de olsa seçilecek yerden listelere girdik diyerek hiç çalışmadılar ve işi tamamen CHP'ye yıktılar" dedi.

Özdemir, CHP'nin seçim kampanyasını hazırlayanların da diğer partilerle görüşmediğini belirtti.

Özdemir, "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu rezil oldular, olmadılar mı? Çıktılar 'Oylar yanlış' dediler, kimden aldılar bu bilgiyi? CHP'nin içinde bir grubun da 'Seçim ikinci tura kaldı stratejiyi değiştirelim' demesine rağmen inanmamışlar demişler ki 'Yok biz birinci turda geçeceğiz" dedi. Gazeteci, uluslararası vakıflar tarafından fonlanan Medyascope'un kurucusu Ruşen Çakır'ı da alaya alarak, "CHP'ye sorsan 'Nasıl birinci turda bitireceğiz?", 'Çünkü Ruşen öyle dedi" ifadelerini kullandı.

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