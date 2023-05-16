Gazeteci Cüneyt Özdemir, 14 Mayıs seçim gecesi CHP Genel Merkezi'nde yaşanan krizi anlattı.

Cüneyt Özdemir, CHP listelerinden seçimlere giren ve toplam oy oranı %1'i geçmeyen DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'yi de hedef alarak, "Aldığım duyuma göre CHP'den giren partiler ne de olsa seçilecek yerden listelere girdik diyerek hiç çalışmadılar ve işi tamamen CHP'ye yıktılar" dedi.

Özdemir, CHP'nin seçim kampanyasını hazırlayanların da diğer partilerle görüşmediğini belirtti.

Özdemir, "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu rezil oldular, olmadılar mı? Çıktılar 'Oylar yanlış' dediler, kimden aldılar bu bilgiyi? CHP'nin içinde bir grubun da 'Seçim ikinci tura kaldı stratejiyi değiştirelim' demesine rağmen inanmamışlar demişler ki 'Yok biz birinci turda geçeceğiz" dedi. Gazeteci, uluslararası vakıflar tarafından fonlanan Medyascope'un kurucusu Ruşen Çakır'ı da alaya alarak, "CHP'ye sorsan 'Nasıl birinci turda bitireceğiz?", 'Çünkü Ruşen öyle dedi" ifadelerini kullandı.