14 Mayıs Genel Seçimleri'ne sayılı günler kaldı. Türkiye 9 gün sonra sandık başına giderek milletvekili ve cumhurbaşkanı adayları için oy kullanacak. Öte yandan seçim sürecinde yaşanan skandallara da bir yenisi daha eklendi. CHP'nin İzmir'deki mitinginde asılan pankart ırkçı mesajı nedeniyle tepki çekti.

"ROMANLARI RENCİDE ETMİŞTİR"

AK Parti İzmir Milletvekili ve Milletvekili Adayı Cemal Bekle, CHP'nin Menemen'de yaptığı mitingde, duvara asılan dev Roman karikatürüne tepki göstererek, 'Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Romanları yok saydığınızı biliyoruz, fakat asil bir milleti böyle karikatürize etmeniz, Romanları tekrar rencide etmiştir. Roman çocuğunu bile domuz burunlu olarak resmeden bu zihniyet, Romanları nasıl gördüyse o şekilde karikatürize etmiştir.' dedi.

"ROMANLAR 14 MAYIS'TA BU AFİŞİ UNUTMAYACAK"

CHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Tarım Mitingi'nde, Romanları karikatüre eden ve bir binaya asılı dev pankartla ilgili açıklamalarda bulunan Cemal Bekle 'Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Romanları yok saydığınızı biliyoruz, fakat asil bir milleti böyle karikatürize etmeniz, Romanları tekrar rencide etmiştir. Astığınız afiş Romanlar hakkındaki düşüncenizi tekrar ortaya koydu. 14 Mayıs'ta, Romanlar, bu afişi unutmayacak, sandıkta cevap verecektir." dedi.

ÇELİMSİZ, ESMER, KISA DARBUKACI VE DİLENCİ OLARAK RESMEDİLDİ

Bekle sözlerini şöyle sürdürdü: Yıllarca, CHP zihniyetinin ayrımcılık yaparak 'esmer vatandaş' diyerek aşağılamaya çalıştığı Romanlar, 2023 yılında Romanları yok sayan Kemal Kılıçdaroğlu zihniyeti tarafından, yine ırkçı bir şekilde resmedilmiştir. Seçimlerde Romanlardan aday dahi göstermeyen Kemal Kılıçdaroğlu zihniyeti, şimdi de Romanları çelimsiz, zayıf, esmer, kısa, darbukacı ve dilenci olarak resmetmiştir. Roman çocuğunu bile domuz burunlu olarak resmeden bu zihniyet, Romanları nasıl gördüyse o şekilde karikatürize etmiştir. Romanları bu şekilde gören bir zihniyetin Roman vekil adayı göstermemesini şimdi daha iyi anlıyoruz. Romanlar size gereken cevabı 14 Mayıs'ta sandıkta verecektir.