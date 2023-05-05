İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mayıs 2023 Cuma / 15 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4869
  • EURO
    21,4603
  • ALTIN
    1283.29
  • BIST100
    4484.35
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • CHP ırkçı yüzünü pankartla gösterdi! ''Romanlar 14 Mayıs'ta bu karikatürü unutmayacak''
Medya

CHP ırkçı yüzünü pankartla gösterdi! ''Romanlar 14 Mayıs'ta bu karikatürü unutmayacak''

CHP geçmişten beri gelen ve gizli tuttuğu ırkçı yüzünü İzmir'in Menemen ilçesinde düzenlediği miting ile yeniden gözler önüne serdi. Romanları rencide edecek şekilde resmedilen karikatüre tepki gösteren AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, 'Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Romanları yok saydığınızı biliyoruz, fakat asil bir milleti böyle karikatürize etmeniz, Romanları tekrar rencide etmiştir. Roman çocuğunu bile domuz burunlu olarak resmeden bu zihniyet, Romanları nasıl gördüyse o şekilde karikatürize etmiştir. 14 Mayıs'ta, Romanlar, bu afişi unutmayacak, sandıkta cevap verecektir.' dedi.

5 Mayıs 2023 Cuma 00:28 - Güncelleme:
CHP ırkçı yüzünü pankartla gösterdi! ''Romanlar 14 Mayıs'ta bu karikatürü unutmayacak''
ABONE OL

14 Mayıs Genel Seçimleri'ne sayılı günler kaldı. Türkiye 9 gün sonra sandık başına giderek milletvekili ve cumhurbaşkanı adayları için oy kullanacak. Öte yandan seçim sürecinde yaşanan skandallara da bir yenisi daha eklendi. CHP'nin İzmir'deki mitinginde asılan pankart ırkçı mesajı nedeniyle tepki çekti.

"ROMANLARI RENCİDE ETMİŞTİR"

AK Parti İzmir Milletvekili ve Milletvekili Adayı Cemal Bekle, CHP'nin Menemen'de yaptığı mitingde, duvara asılan dev Roman karikatürüne tepki göstererek, 'Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Romanları yok saydığınızı biliyoruz, fakat asil bir milleti böyle karikatürize etmeniz, Romanları tekrar rencide etmiştir. Roman çocuğunu bile domuz burunlu olarak resmeden bu zihniyet, Romanları nasıl gördüyse o şekilde karikatürize etmiştir.' dedi.

"ROMANLAR 14 MAYIS'TA BU AFİŞİ UNUTMAYACAK"

CHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Tarım Mitingi'nde, Romanları karikatüre eden ve bir binaya asılı dev pankartla ilgili açıklamalarda bulunan Cemal Bekle 'Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Romanları yok saydığınızı biliyoruz, fakat asil bir milleti böyle karikatürize etmeniz, Romanları tekrar rencide etmiştir. Astığınız afiş Romanlar hakkındaki düşüncenizi tekrar ortaya koydu. 14 Mayıs'ta, Romanlar, bu afişi unutmayacak, sandıkta cevap verecektir." dedi.

ÇELİMSİZ, ESMER, KISA DARBUKACI VE DİLENCİ OLARAK RESMEDİLDİ

Bekle sözlerini şöyle sürdürdü: Yıllarca, CHP zihniyetinin ayrımcılık yaparak 'esmer vatandaş' diyerek aşağılamaya çalıştığı Romanlar, 2023 yılında Romanları yok sayan Kemal Kılıçdaroğlu zihniyeti tarafından, yine ırkçı bir şekilde resmedilmiştir. Seçimlerde Romanlardan aday dahi göstermeyen Kemal Kılıçdaroğlu zihniyeti, şimdi de Romanları çelimsiz, zayıf, esmer, kısa, darbukacı ve dilenci olarak resmetmiştir. Roman çocuğunu bile domuz burunlu olarak resmeden bu zihniyet, Romanları nasıl gördüyse o şekilde karikatürize etmiştir. Romanları bu şekilde gören bir zihniyetin Roman vekil adayı göstermemesini şimdi daha iyi anlıyoruz. Romanlar size gereken cevabı 14 Mayıs'ta sandıkta verecektir.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.