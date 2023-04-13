CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, o dönem ve sonrasında yaşananlar üzerinden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i sert sözlerle hedef aldı. Akşener'i eleştirdikleri için İYİ Parti'nin kendilerine reklam vermediğini söyleyen Yanardağ, "Bu ambargoyu uygulamaya kalkışanların Türkiye'nin geleceğinde önemli, demokratik bir rol oynayabileceğini hiç sanmıyoruz" dedi.

"BİR KİN GÜTTÜKLERİ VE AMBARGO UYGULADIKLARI AÇIK"

Yanardağ, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı aday adayı diye İYİ Parti tarafından dayatılması diğer partilerin içişlerine en şiddetli müdahaledir. Biz bunu eleştirdiğimiz için İYİ Parti Tele 1'i reklam kampanyasının dışında tutuyor. Biz Akşener'i CHP içişlerine karıştığında eleştirdik, bunu çok sert karşılaşmış olabilir. 6'lı masanın dağıtılma girişiminde eleştirdik. Toplumsal tepkinin yayılmasına neden olan yayınlar yaptık, bunun altına imzamı atıyorum. Bizim İYİ Parti'den gelecek reklama hiçbir ihtiyacımız yok. Bir kin güttükleri ve ambargo uyguladıkları açık. Böyle bir ambargoyu bu aşamayı uygulamaya kalkanların Türkiye'nin geleceğinde demokratik rol oynayacağını hiç zannetmiyoruz." ifadelerini kullandı.

"SEN MANGIRSIN MANGIR"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Merdan Yanardağ'ın Her ay CHP ve İyi Parti'den para aldığını iddia ederek "Sende şeref varsa, yemin et bakalım almadığına! Sen mangırsın, mangır!" demişti.

"CHP'DEN VE İYİ PARTİ'DEN HER AY DÜZENLİ MAAŞ ALIYOR"

CHP ve İyi Parti'yi eleştiren İnce, "TELE 1, Halk TV ve KRT'nin partilerden para aldığını iddia etmişti. İnce, bugün yaptığı konuşmasında, "Halk TV, Tele 1, KRT, CHP'den ve İyi Parti'den her ay düzenli maaş alıyor. Miktarlarını bile söylerim. Son zamları bilmiyorum ama. Bir de haber yaptıkları zaman 'maaşı keseriz' diye tehdit ediyorlar, sonra bu ülkeye demokrasi getireceğiz diyorlar." demişti.

"SENDE ŞEREF VARSA, YEMİN ET BAKALIM ALMADIĞINA!"

Muharrem İnce, TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ı etiketleyerek yaptığı videolu paylaşımda ise "Ben şerefimin üzerine yemin ederim ki her ay CHP ve İyi Parti'den para alıyorsun. Sende şeref varsa, yemin et bakalım almadığına!" demişti.