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Medya

CHP ve DP arasında 'Ahmet Özer' gerilimi: Aday yaparken bana mı sordunuz?

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer arasında terörden tutuklanan Ahmet Özer üzerinden gerilim yaşandı. Enginyurt, Taşcıer'e 'Ahmet Özer'i aday yaparken bana mı sordunuz? Özer'in kim olduğu seçimden önce söylendi ' sözleriyle tepki gösterdi.

2 Kasım 2024 Cumartesi 08:11 - Güncelleme:
CHP ve DP arasında 'Ahmet Özer' gerilimi: Aday yaparken bana mı sordunuz?
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Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer arasında tartışma yaşandı.

Sözcü TV yayınında Taşçıer, Enginyurt'a Esenyurt'ta düzenlenen mitingi kastederek "Sizi göremedik dün, kayyumlara karşı değil misiniz yoksa?" diye sordu.

"AHMET ÖZER'İ ADAY YAPARKEN BANA MI SORDUNUZ?"

Taşçıer'e tepki gösteren Enginyurt ise "Ahmet Özer'i aday yaparken bana mı sordunuz? Ahmet Özer'in kim olduğu seçimden önce söylendi. Aday yapmayın denildi. Mitinge gelmeyen kendi belediye başkanlarınız çok şey diyor. Gelmeyen başkanlarınızın gelmeme gerekçesini okuyun dinleyin. En azından Tanju Özcan'ı dinleyin, yeter zaten" diye cevap verdi.

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