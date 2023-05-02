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  • CHP yandaşı Aysever bile Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Oy vereceğiz ama aptal değiliz!
Medya

CHP yandaşı Aysever bile Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Oy vereceğiz ama aptal değiliz!

CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve ortağı Ekrem İmamoğlu'na ateş püskürdü. Kılıçdaroğlu'nun vaadlerine tepki gösteren Aysever, 'Şimdi sahte bahar gelmektedir. Kılıçdaroğlu'na oy vereceğiz ama biz aptal, ahmak değiliz.' dedi.

2 Mayıs 2023 Salı 14:29 - Güncelleme:
CHP yandaşı Aysever bile Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Oy vereceğiz ama aptal değiliz!
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Muhalif gazeteci Enver Aysever 7'li koalisyonun ortak adayı Kılıçdaroğlu'nun "baharlar gelecek" diye vadettiği şeylere kimsenin inanmadığını ancak Erdoğan'ı devirmek için yine de kendisine oy vereceğini açıklayarak "Şimdi sahte bahar gelmektedir. Kılıçdaroğlu'na oy vereceğiz ama biz aptal, ahmak değiliz." dedi.

Aysever "Şimdi sahte bahar gelmektedir. Evet Kılıçdaroğlu'na bu fetret devri bitsin diye oy vereceğiz ama biz aptal, ahmak değiliz. Karı-koca mitinglerde yapılan kalplere ellerinde çiçeklerle gelip eğilenlere eyvallah diyecek değiliz." ifadelerini kullandı.

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