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Medya

CHP yandaşı Fatih Portakal'dan 'Kılıçdaroğlu' isyanı: Bu kibirle o koltuklarda oturamazsınız

CHP yandaşı gazeteci Fatih Portakal, istifa etmeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, 'Gururlu bir şekilde ayrılabilirsiniz Kemal Bey. Sizin değişiminiz için ben elimden gelen tüm mücadeleyi göstereceğim. Çünkü bu kibirle o koltuklarda oturamazsınız.' dedi.

13 Haziran 2023 Salı 07:36 - Güncelleme:
CHP yandaşı Fatih Portakal'dan 'Kılıçdaroğlu' isyanı: Bu kibirle o koltuklarda oturamazsınız
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7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi kariyerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı girdiği 12. seçimi de kaybetti.

Sözcü TV haber bülteninde gündeme dair açıklamalarda bulunan CHP yandaşı gazeteci Fatih Portakal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu.

"BU KİBİRLE O KOLTUKLARDA OTURAMAZSINIZ"

Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'nu bir kez daha istifaya davet ederek şunları söyledi:

CHP'nin neden kaybettiğini anlıyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu'nu izlerken şunu düşündüm, bir lider kendini bu kadar dibe çekebilir. Böyle kibirli bir bakış açısı olabilir mi? Beyefendi ya rol yaptığınız 28 Mayıs'tan önce veya cuma günkü o sözlerinizle hayal kırıklığı yaratıyorsunuz. Gururlu bir şekilde ayrılabilirsiniz Kemal Bey. Sizin değişiminiz için ben elimden gelen tüm mücadeleyi göstereceğim. Çünkü bu kibirle o koltuklarda oturamazsınız.

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