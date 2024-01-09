CHP yandaşı HALK TV'de ''Kadıköy'' telaşı! Maçoğlu'nu adaylıktan vazgeçirmek için baskı yaptılar

Şirin Payzın "Ne alakası var Kadıköy'le Maçoğlu'nun ne alaksı var? Neden Tunceli garantiyken orada kalmayıp da CHP'nin kalesi olan ve dengelerin hassas olduğu bir yere giriyorsunuz. Taş yerinde ağırdır. Niye orada kalmıyorsunuz Ya da gidecekseniz neden Hatay'a gitmiyorsunuz" dedi.



AVŞAR: MUHALEFETİ ZOR DURUMA SOKUYORSUNUZ



Seyhan Avşar, "Neden iktidarı değil de muhalefeti zorlamaya çalıştığınız tartışılıyor." ifadelerini kullandı.

TERKOĞLU: TUNCELİ'DE BORÇLAR ARTTI



Barış Terkoğlu ise "Tunceli'de borçlar arttı. Belediye binası çürük diye boşaldı yenisinin temeli bile atılamadı. Borçları bitireceğiz dediniz ama borçlar arttı. Sizi eleştirenler diyor ki; Zaten Tunceli'den aday olsanız seçilemeyecekti o yüzden Kadıköy'e aday oldu" diyerek baskılamaya çalıştı.

GAZETECİLİK DEĞİL ZORBALIK



Maçoğlu'na karşı canlı yayında yapılan 'gazetecilik' adı altındaki 'zorbalık' sosyal medyada büyük tepki topladı.