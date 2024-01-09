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  • CHP yandaşı HALK TV'de ''Kadıköy'' telaşı! Maçoğlu'nu adaylıktan vazgeçirmek için baskı yaptılar
Medya

CHP yandaşı HALK TV'de ''Kadıköy'' telaşı! Maçoğlu'nu adaylıktan vazgeçirmek için baskı yaptılar

CHP yandaşı Halk TV, geçtiğimiz senelerde 'Efsane başkan' diyerek lanse ettikleri Maçoğlu'nu Kadıköy'den aday olunca canlı yayında adeta sorguya çekti. Kadıköy'de CHP'nin oyunu böleceği düşünülen Maçoğlu'nu baskı altına alarak adaylıktan vazgeçirmeye çalıştılar.

9 Ocak 2024 Salı 13:22 - Güncelleme:
CHP yandaşı HALK TV'de ''Kadıköy'' telaşı! Maçoğlu'nu adaylıktan vazgeçirmek için baskı yaptılar
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Şirin Payzın "Ne alakası var Kadıköy'le Maçoğlu'nun ne alaksı var? Neden Tunceli garantiyken orada kalmayıp da CHP'nin kalesi olan ve dengelerin hassas olduğu bir yere giriyorsunuz. Taş yerinde ağırdır. Niye orada kalmıyorsunuz Ya da gidecekseniz neden Hatay'a gitmiyorsunuz" dedi.

AVŞAR: MUHALEFETİ ZOR DURUMA SOKUYORSUNUZ

Seyhan Avşar, "Neden iktidarı değil de muhalefeti zorlamaya çalıştığınız tartışılıyor." ifadelerini kullandı.

TERKOĞLU: TUNCELİ'DE BORÇLAR ARTTI

Barış Terkoğlu ise "Tunceli'de borçlar arttı. Belediye binası çürük diye boşaldı yenisinin temeli bile atılamadı. Borçları bitireceğiz dediniz ama borçlar arttı. Sizi eleştirenler diyor ki; Zaten Tunceli'den aday olsanız seçilemeyecekti o yüzden Kadıköy'e aday oldu" diyerek baskılamaya çalıştı.

GAZETECİLİK DEĞİL ZORBALIK

Maçoğlu'na karşı canlı yayında yapılan 'gazetecilik' adı altındaki 'zorbalık' sosyal medyada büyük tepki topladı.

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