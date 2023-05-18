CHP yandaşı İsmail Saymaz'dan Kılıçdaroğlu'na soğuk duş: Hepsi büyük fiyaskoydu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı ilan edilmeden önce sırasıyla ABD, İngiltere ve Almanya'ya 'icazet' seferlerinde bulunmuştu. CHP lideri, ziyaretleri sırasında büyük fiyaskolara imza atmış, kendisiyle beraber seyahat eden gazetecilerin dahi tepkisini çekmişti.

SKANDALLARLA DOLU İCAZET SEFERLERİ

Kılıçdaroğlu, ABD ziyareti sırasında 8 saat ortadan kaybolmuş, güzergahı üzerinden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de yaşadığı bilinen Pensilvanya eyaletinden geçmişti. CHP lideri, kendisine yöneltilen eleştirileri kulak arkası etmiş, "Hamburger yemeye gittik" diyerek kendisine gelen tepkileri kulak arkası etmişti.

İkinci durağı İngiltere olan Kılıçdaroğlu, "Gençler parayı buldum, 300 milyar dolar Türkiye'ye getireceğim" demişti. Kılıçdaroğlu'nun Londralı tefecilerle anlaştığı, 'temiz para' diyerek algı yaptığı paraların neye karşılık verileceği ise yanıt bulmamıştı.

Daha sonra Almanya'ya giden Kılıçdaroğlu, aynı gün İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'na verilen 'hapis' cezası sonrasında yurda dönmemesi nedeniyle sert tepkilere maruz kalmıştı.

CHP YANDAŞI İSMAİL SAYMAZ: HEPSİ BÜYÜK FİYASKOYDU

CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu'nun adaylık öncesinde yaptığı bu ziyaretlerin gereksiz olduğunu vurgulayıp yerden yere vurdu.

Sözcü TV'de açıklamalarda bulunan Saymaz, "Amerika gezisi başarılı bir gezi değildi, kayıp 8 saatle anılır oldu. İngiltere gezisi kapalı kapılar ardında yapıldığı için kimse bir şey anlamadı. Almanya gezisi zaten bir fiyaskoydu. O nasıl bir zamanlamaysa krize yol açtı." diye konuştu.