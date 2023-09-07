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Medya

İsmail Saymaz'dan FETÖ taktiği! CHP medyasında Deyrizor provokasyonu

Arap aşiretlerinin ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'ye karşı direnişi 12'nci gününde de devam ediyor. Aşiretler terör örgütünden bir bir köylerini kurtarırken CHP yandaşı medyadan dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. CHP tarafından fonlanan İsmail Saymaz tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

24 Analiz7 Eylül 2023 Perşembe 16:44 - Güncelleme:
İsmail Saymaz'dan FETÖ taktiği! CHP medyasında Deyrizor provokasyonu
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Suriye'deki Arap aşiretler PKK/YPG zulmüne direniyor. Amerika destekli terör örgütü işgal ettiği coğrafyanın orijinal demografisini kendi oluşumu için hazırlıyor.

CHP MEDYASI DEVREYE GİRDİ

PKK/YPG'nin yerinden ettiği Arap aşiretlerinin desteğiyle büyüyen mücadelede, terör örgütü işgal ettiği köylerden kayıplar vererek çekiliyor. Terör örgütü Arap aşiretler karşısında zor durumda ve bölgeden alan kaybettiklerine dair haberler geliyor. İşte CHP medyası tam da bu sırada devreye girdi.

İsmail Saymaz, Türkiye'yi DEAŞ terör örgütüyle ilişkilendirmeye çabası olduğu intiba uyanan video paylaştı. Görüntülerde ise Suriye'de 10 yıl öncesine ait adı Türkiye'de çeşitli terör saldırılarına karışmış infaz ve askeri eğitim çalışmaları yer alıyor.

CHP YANDAŞI SAYMAZ TÜRKİYE'Yİ LEKELEMEYE ÇALIŞTI

Öte yandan Saymaz, sosyal medyadan yaptığı tanıtım paylaşımında "Türkiye IŞİD'İ" ifadesini kullanarak Türkiye'yi uluslararası arenada lekelemeye çalışanlara destek verdi.

Türkiye'de buna benzer senaryoyu 2014 yılında da yaşamıştı. FETÖ tarafından MİT tırları durdurularak, Suriye'de PKK devleti projesinin temelleri o dönemde atılmaya başlamıştı.

O DÖNEMİ YENİDEN HATIRLATTI

Suriye'deki yerel halkların direnişe geçip PKK terör örgütüne kök söktürdüğü bir zamanlamada CHP medyasında yayımlanan ve "Türkiye'nin IŞİD'İ" ifadesi Türkiye'yi DEAŞ ile ilişkilendirmek isteyen o dönemi yeniden hatırlattı.

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