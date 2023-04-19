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  • CHP yandaşı Merdan Yanardağ'dan akla ziyan 'pusula' iddiası! ''Kaybetme korkusu akıllarını başlarından almış''
Medya

CHP yandaşı Merdan Yanardağ'dan akla ziyan 'pusula' iddiası! ''Kaybetme korkusu akıllarını başlarından almış''

14 Mayıs'a kısa süre kala CHP yandaşı Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, seçim pusulalarıyla ilgili akla ziyan bir iddia ortaya attı. Yanardağ'ın sözleri sosyal medyada gündem olurken, vatandaşlar “Kaybetme korkusu akıllarını başlarından almış” yorumunda bulundu.

19 Nisan 2023 Çarşamba 10:35 - Güncelleme:
CHP yandaşı Merdan Yanardağ'dan akla ziyan 'pusula' iddiası! ''Kaybetme korkusu akıllarını başlarından almış''
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Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'ne kısa bir süre kalırken CHP yandaşı Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, akıllara ziyan bir açıklamada bulundu.

"İSTİHBARATIMA DAYALI..."

Sosyal medyada alay konusu olan konuşmada Merdan Yanardağ, "İstihbaratıma dayalı olduğunu düşünün." diye konuştu.

AKILALMAZ 'PUSULA' İDDİASI

Yanardağ açıklamasının devamında şu skandal ifadeleri kullandı:

"Seçim pusulasında Erdoğan dışında adaylara basılacak oyların silineceği ve saat 17:00'den sonra Erdoğan kısmında 'Evet' mührünün görüleceğine dair iddialar var."

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU: KAYBETME KORKUSU...

Yanardağ'ın söz konusu açıklamalar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşlar, "Allah kimseyi şu hale düşürmesin, Bu adam kanal yönetiyor gazeteciyim diyor, Kaybetme korkusu, akıllarını başlarından almış" sözleriyle Yanardağ'a tepki gösterdi.

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