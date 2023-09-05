CHP yandaşı Saymaz, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Bundan sonra AK Parti'yi eleştiremezsiniz

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkında "Zavallı, kanı bozuk, hain" gibi ifadeler kullanan, Atatürk'e de hakaret eden Perinaz Mahpeyker Yaman'ı danışman olarak atamasının yankıları sürüyor. CHP yandaşı İsmail Saymaz, Sözcü TV'de katıldığı programda Kılıçdaroğlu'nu sert bir dille eleştirdi. Saymaz, "Allah aşkına bu açıklamayı yaptıktan sonra AK Parti'yi liyakat yönünden eleştirebilir misiniz?" ifadelerini kullandı.

14-28 Mayıs seçimlerinin ardından kaosun ve kavganın eksik olmadığı CHP'de son olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışman krizi patlak verdi.

ATADIĞI İSİM KRİZ ÇIKARDI

'Değişim' diyenlere boyun eğdirerek, koltuğunu sağlama alan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni bir skandalı daha patlak verdi.

Kadın ve Aile Politikaları konusunda çalışmalar yürütmek üzere Genel Başkan Danışmanı olarak Perinaz Mahpeyker Yaman'ı atadığı ortaya çıktı.

Perinaz Mahpeyker Yaman'ın bu atamayı 27 Mayıs tarihinde sosyal medya hesabından "Bana onur duyduğum bu görevi layık gören sayın genel başkanım kemal Kılıçdaroğlu'na şükranlarımı sunarım Allah utandırmasın inşallah" ifadeleriyle duyurduğu görüldü.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA HAKARET YAĞDIRMIŞTI: HAİN, KANI BOZUK

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı Perinaz Mahpeyker Yaman'ın geçmişte Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaretler yağdırdığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz dönemde sosyal medyada hesabından paylaşıma bulunan Yaman, "Yarın (Allah muhafaza) bu ülkede iç savaş çıkarsa, ülkeden ilk kaçanların başında Kemal Kılıçdaroğlu olur çünkü kanı bozuk" demişti.Geçtiğimiz dönemde sosyal medyada hesabından paylaşıma bulunan Yaman, "Yarın(Allah muhafaza) bu ülkede iç savaş çıkarsa, ülkeden ilk kaçanların başında Kemal Kılıçdaroğlu olur çünkü kanı bozuk" demişti.

YAMAN: CHP BU ÜLKENİN SORUNU

Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışman olarak atadığı Perinaz Mahpeyker Yaman'ın CHP'yi de hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. Yaman bir diğer sosyal medya paylaşımında, "Bu ülkenin 3 büyük sorunu CHP, cemaat ve PKK'dır. Emin olun bu İsrail işbirlikçileri olmasaydı dünyanın en güçlü devletlerinden biri olurduk" demişti.

ATATÜRK DÜŞMANI

Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği için CHP'den kovulan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan geçitğimiz günlerde olay açıklamalarda bulunmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk'e karşı kin beslediğini savunan Tanju Özcan, "Bunu ilk kez söylüyorum. Kılıçdaroğlu'nun içinde Atatürk'e karşı Dersim Harekatı'ndan dolayı kin var. Yıllar geçtikten sonra daha iyi anlıyorum." ifadelerini kullanılmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışman olarak atadığı Perinaz Mahpeyker Yaman'ın Atatürk düşmanı olduğu ise dikkatlerden kaçmadı. Yaman'ın sosyal medyadan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alarak, "Laikler hem maymundan geldik diyorlar hem de Atatürk atamız diyorlar, söyleyeceklerim bu kadar eklemek istediğiniz varsa buyurun söz sizin" demişti.

CHP'de son dönemde çıkan skandal danışman krizini fondaş Sözcü TV'de değerlendiren yandaş İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu'nu adeta topa tuttu.

Saymaz: Kemal Kılıçdaroğlu baskılara dayanamadı ve açıklama yaptı. 'Bir arkadaşımın tavsiyesi ile Hanımefendiyi danışman yaptım, bu paylaşımları bilseydim yapmazdım' diyor.

"KILIÇDAROĞLU BU AÇIKLAMADAN SONRA AK PARTİ'Yİ ELEŞTİREMEZ"

Şimdi Kemal Bey, AK Parti'yi bugüne kadar liyakat ile ilgili eleştirdiniz. Allah aşkına bu açıklamayı yaptıktan sonra AK Parti'yi liyakat yönünden eleştirebilir misiniz? Siz Cumhurbaşkanı olsaydınız 81 vali, yığınla kaymakam ve bakan atayacaktınız. Yine bir arkadaşınız referanslı ile mi olacaktı bütün bunlar? Sizi kendinize 'hain', Atatürk'e hakaret eden birisini arkadaş referansı ile danışman yapmışsınız... Yarın devleti yönetme imkanı size geldiğinde bakanı nasıl atayacaktınız, arkadaş referansı ile mi?

"KILIÇDAROĞLU DANIŞMANLARIN TELKİNİ İLE PARTİ YÖNETİYOR"

Bir grup danışmanla parti yönetiliyor, o danışmanların da bir kısmı maaşlı bir kısmı değil. Delege seçmemiş üye seçmemiş, varlığını Kılıçdaroğlu'na boşlu kişiler var. Danışmanlarla parti yönetiyor ve o danışmanların telkini ile DEVA'ya, Geleceğe şuna buna 40 vekil veriyor. Hesap günü geldiğinde ise 'Ben yapmadım, milletvekili komisyonu belirledi' diyor. Kemal Bey siz ne ile meşgulsünüz, bu partinin başında değil misiniz? Milletvekili listeleri sizin önünüze gelmedi mi? Benim gördüğüm fotoğraf vardı parti meclisinde milletvekili listesi akıyordu... Önünüzde okundu, o zamanda mı görmediniz?

CHP'de kimlere oda kimlere danışmanlık verildiği belli değil...