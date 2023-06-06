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  • CHP yandaşı Şen, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Siyasi mevtadır hiçbir karşılığı yok
Medya

CHP yandaşı Şen, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Siyasi mevtadır hiçbir karşılığı yok

CHP'ye yakınlığıyla bilenen hukukçu Ersan Şen, katıldığı bir televizyon programında ısrarla istifasını vermeyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu. Kılıçdaroğlu'nun işinin bittiğine dikkati çeken Ersan Şen, 'Kılıçdaroğlu ölü alandan canlı sonuç almaya çalışıyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun işi bitmiştir. Siyasi mevtadır an itibarıyla, hiçbir karşılığı yok.' dedi.

6 Haziran 2023 Salı 12:19 - Güncelleme:
CHP yandaşı Şen, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Siyasi mevtadır hiçbir karşılığı yok
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28 Mayıs seçimi sonrası hezimete uğrayan CHP'nin tüm MYK'sı istifa ederken Kemal Kılıçdaroğlu, 'mücadele edeceğim' diyerek koltuğu bıkmayacağını belli etti. Kılıçdaroğlu'na CHP ve birçok isimden istifa çağrısı geldi. Tüm çağrılara kulak tıkayan Kılıçdaroğlu görevine devam edeceğinin sinyalini verdi. Kılıçdaroğlu'na tepki son olarak CHP'ye yakınlığıyla bilinen hukukçu Ersan Şen'den geldi.

"KILIÇDAROĞLU SİYASİ MEVTADIR HİÇ BİR KARŞILIĞI YOK"

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Şen, Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi mevta' olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun işinin bittiğini de belirten Şen, CHP'ye gönül verenlerin gerekirse yeni bir parti kurma çalışmalarına başlaması gerektiğini ifade etti.

"2 HAFTADA 3 SEÇİM KAYBETTİN"

CHP'nin yeni MYK listesini de yorumlayan Şen, "MYK'yı değiştirsen ne olur. Altılı masayı sen kurdun, adayı sen belirledin. MYK'yı istediğin zaman değiştiriyorsun. Buradan bir demokrasi bekleyemezsin, çıkmaz. Türkiye'nin en önemli sorunu; gelen gitmiyor. CHP'de değişen bir şey yok, bu ülkede 2 haftada 3 seçim kaybettin." dedi.

"NİYE İNATLAŞIYORSUN"

Ersan Şen'in konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde: Sayın Kılıçdaroğlu ölü alandan canlı sonuç almaya çalışıyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun işi bitmiştir. Siyasi mevtadır an itibarıyla, hiçbir karşılığı yok. Eğer kaybetmek istiyorlarsa bundan sonra da bu CHP kötü olduğu için değil, CHP'ye gönül verenler kötü olduğu için değil. Sayın Kılıçdaroğlu orada kaldıkça muhalefet adayına oy atacak seçmeni bulamazsın. Bu ısrar devam ederse CHP'ye gönül verenlere partiyi ele geçirip zihniyet değişimine gidemiyorlarsa yapmaları gereken en önemli önerim başka bir parti kurmaları. Belki bu çok sancılı olacak ama MYK değişimine bakıyorsunuz asla bir değişim yok. MYK'yı değiştirsen ne olur. Altılı masayı sen kurdun, adayı sen belirledin. MYK'yı istediğin zaman değiştiriyorsun. Buradan bir demokrasi bekleyemezsin, çıkmaz. Türkiye'nin en önemli sorunu gelen gitmiyor. CHP'de değişen bir şey yok, bu ülkede 2 haftada 3 seçim kaybettin. Yapma ya acı bu millete ya. Böyle bir şeyin karşılığı yok ya. Niye inatlaşıyorsun yani?

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