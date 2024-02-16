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Medya

CHP yandaşları canlı yayında birbirine girdi! Sözcü TV reklama gitmek zorunda kaldı

CHP yandaşları İsmail Saymaz ve Ersan Şen canlı yayında kavgaya tutuştu. Şen'in 'lan' diye hitap ettiği Saymaz sert tepki gösterdi. Tartışma büyüyünce yayın kesildi, Sözcü TV reklama gitmek zorunda kaldı.

16 Şubat 2024 Cuma 10:00 - Güncelleme:
CHP yandaşları canlı yayında birbirine girdi! Sözcü TV reklama gitmek zorunda kaldı
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Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki güç mücadelesi propaganda kanallarında da kendisini gösterdi. CHP'ye yakınlığıyla bilinen Sözcü TV'de muhalif yorumcular birbiriyle sözlü kavgaya tutuştu.

ERSAN ŞEN'DEN ARGO TEPKİ

Muhalif İsmail Saymaz ile hukukçu Ersan Şen canlı yayında bir anda tartışmaya başladı. Programa uzaktan bağlanan Şen, İsmail Saymaz'ın uzun süre konuşmasına sinirlenerek, "İsmail 3 dakikada bitir kardeşim. 1 saat konuşulur mu lan? İnsaf ya." ifadelerini kullandı.

"KENDİNİZE TOP ÇEVİRİYORSUNUZ"

"Hocam bir daha benimle böyle konuşmayın. Hürmetim var size" sözlerinin ardından ise Ersan Şen "Kendine kendinize top çeviriyorsunuz orada" sözlerini sarf etti.

İSMAİL SAYMAZ: HOCAM BENİMLE BİR DAHA BÖYLE KONUŞMAYIN

Şen'in "lan" demesine tepki gösteren Saymaz, "Hocam bir daha benimle böyle konuşmayın. Benimle bir daha böyle konuşursanız üslubumu değiştiririm. Hocam saygısızlığı sürdürürseniz benden ağır cevap alırsınız." tepkisini gösterdi.

KANAL REKLAMLARA GİTTİ

Tartışmanın argoya dönüşmesi üzerine sunucu Serap Belovacıklı araya girmek zorunda kaldı. Rejiyse bir anda reklama giderek yayını kesti.

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