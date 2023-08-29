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Medya

CHP zihniyeti hezimete rağmen uslanmıyor! TELE 1'de Anadolu insanı hedef alındı

Anadolu'dan yediği ağır tokatla seçim yenilgisine yenisini ekleyen CHP zihniyeti, kendisine oy vermeyen vatandaşları 'cahillikle' suçlamaya devam ediyor. CHP yandaşı TELE 1 ekranlarında yine Anadolu insanı hedef alındı. Emre Kongar Anadolu'daki vatandaşları küçümsemeye kalktı.

29 Ağustos 2023 Salı 09:35 - Güncelleme:
CHP zihniyeti hezimete rağmen uslanmıyor! TELE 1'de Anadolu insanı hedef alındı
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Anadolu insanını sürekli olarak aşağılayan ve seçim dönemi geldiğinde kendileri onlardan gibi göstererek oy toplamaya çalışan zihniyet yine hortladı.

ANADOLU'DAN YEDİKLERİ TOKADI HALA ANLAMIYORLAR

Yıllardır AK Parti seçmenini küçümseyerek üst üste seçimler kaybeden CHP zihniyeti son seçimlerde Anadolu'dan yediği ağır tokadı hala anlamlandıramazken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerden sonra yaptığı açıklamalarda Anadolu'daki vatandaşları yine küçümsemişti.

KENDİSİNE OY VERMEYENLERİ CAHİLLİKLE SUÇLADI

Helalleşme diyerek yola çıkan Bay Kemal "Kentlerde oturan insanların tamamı demokrasiden yana oy kullandı. Okuyan, tartışan, özgürlükçü, kentli dediğimiz kitle yüzde 51 oranında Kılıçdaroğlu demiş" diyerek kendisine oy vermeyen vatandaşları "cahillikle" suçlamıştı.

"500 LİRA VERSEN HARCAYACAK YERLERİ YOK"

Kılıçdaroğlu ayrıca köylünün enflasyon gibi bir derdinin olmadığını da belirtirken "Ayda 500 lira verdiğinizde zaten harcayacak yer yok, köyde nerede harcayacak para" sözleriyle köylerde kendisine oy vermeyen insanları küçümsemişti.

ANADOLU İNSANI YENİDEN HEDEFTE

Yıllardır seçmene tepeden bakmayı sürdüren CHP zihniyeti bu tavrından hiçbir şekilde vazgeçmezken CHP yandaşı TELE 1 ekranlarında yine Anadolu insanı hedef alındı.

ANADOLU İNSANI CUMHURİYETÇİ ATATÜRKÇÜ VE DEMOKRAT DEĞİL Mİ?

CHP yandaşı Emre Kongar yaptığı değerlendirmede CHP'ye oy çıkmayan Anadolu'yu demokrat olmamakla suçladı. Kongar "Cumhuriyetçilik ve kültür birlikte gidiyor. Özellikle Ege ve Marmara'nın deniz kenarları. Cumhuriyetçi, Atatürkçü ve demokrat oluyorlar." ifadelerini kullandı.

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