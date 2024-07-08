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Medya

CHP'de ''elim sende'' oyunu: İmamoğlu, kameralar karşısında Özel'e mesaj mı veriyor?

Özgür Özel'in gazetecilere açıklamada bulunduğu sırada Ekrem İmamoğlu'nun beden dili gündeme damga vurdu. 'İmamoğlu Özel'e mesaj mı veriyor?' sorusunu akıllara getirirken, dikkat çeken görüntü 24 TV'de yayımlanan 'Günün Manşeti'nde ele alındı.

8 Temmuz 2024 Pazartesi 14:24 - Güncelleme:
CHP'de ''elim sende'' oyunu: İmamoğlu, kameralar karşısında Özel'e mesaj mı veriyor?
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li Edirne Belediyesi'ni ziyaret etti. Özel'in gazetecilere açıklama yaptığı sırada İmamoğlu'nun CHP liderinin oturduğu koltuğa elini koyması sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Konuyla ilgili 24 TV GYY Ömer Özkök ve Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç "İmamoğlu Özel'e mesaj mı veriyor?" diyerek videoyu değerlendirdi.

"İMAMOĞLU ELİYLE 'BEN DE BURADAYIM DİYOR'"

Özkök değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

Özel konuşma sırasında cumhurbaşkanlığı adayı için CHP'li bir g.. diyor. Yani cumhurbaşkanı adayı CHP'li bir genel başkan mı demek istedi? 47 yıl sonra yüzde 38 oy falan derken İmamoğlu'nun eline bir dikkat edin. Hemen elini Özgür Özel'in koltuğuna koyuyor. Yani "güzel güzel anlatıyorsun da bunu birlikte yaptık" demek istiyor. "Ben de buradayım, bu koltuk benim" mesajı mı vermek istiyor?...

"ADAMI TAVŞAN DİYE OTURTTUK AMA KOLTUĞU BIRAKMAYACAK GİBİ"

Hikmet Genç ise "İmamoğlu içinden herifi buraya oturttuk hale, tavra bak. Bakışlardan her şey anlaşılıyor. Kameralara oynamaya alışkın biri ama buradaki bakışının nelere mal olacağını kestiremiyor. "Adamı buraya tavşan diye oturttuk ama hiç koltuğu bırakacak gibi durmuyor" gibi bakıyor" dedi.

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