Cumurbaşaknı Recep Tayyip Erdoğan, girdiği son seçimden de tarihi bir galibiyetle çıkarak Türkiye Cumhuriyeti'nin yeniden 12. Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Kaybettiği seçimleri CHP Genel Merkezi'nde takip eden Kemal Kılıçdaroğlu, parti tabanından ve sosyal medyadan gelen istifa seslerine kulak tıkadı.

İSTİFA YOK 'DEVAM' DEDİ

8'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerin ardından ilk açıklamasını yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu, 'istifa' baskılarını görmezden gelerek 'devam' mesajı verdi. Kılıçdaroğlu, "Mücadele vermeye devam edeceğim" dedi.

KILIÇDAROĞLU: MÜCADELE VERMEYE DEVAM EDECEĞİM

Kemal Kılıçdaroğlu, "Şu andan itibaren öncelikle bana oy veren 25 milyon vatandaşımızı moralli şekilde dimdik ayakta görmek istiyorum. Yürüyüşümüz sürüyor, buradayız." açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Bu toprakların bir insanı olarak bolluk, bereket, huzur içinde yaşayın diye mücadele verdim, vermeye de devam edeceğim." dedi.

KILIÇDAROĞLU MYK'YI TOPLADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 1 saat önce CHP Genel Merkezi'ne geldi. Makamında kurmaylarıyla tek tek görüşmeler yapıyor. Görüşmelerde seçim sonuçları masaya yatırılıyor. Asıl değerlendirme dün akşam gerçekleştirildi. Seçimin sonuçlarının netleşmesinin ardından Kılıçdaroğlu, MYK'yı topladı. Kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. Bazı MKY üyeleri Kılıçdaroğlu'na 'istifa edelim' önerisinde bulundu. 'Elinizi rahatlatmak için bu yönde bir adım atabiliriz' dediler. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise 'Şu anda buna gerek yok' şeklinde yanıt vererek bu önerileri geri çevirmiş oldu.

İSTİFA EDER Mİ?

Ancak 2018'de seçimler yine kaybedilmişti. Ve bunun ardından da CHP MYK'sında genel başkan yardımcılarından bazıları değiştirilmiş. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti yönetiminde revizyona gitmişti. Benzer bir tablonun bu seçim sonrasında da olabileceği konuşuluyor. Diğer yandan Kılıçdaroğlu acaba istifa eder mi? Sorusu da dün akşam gündeme geldi.

Ancak Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, parti içine dönük çok net mesajlar verdi. Genel Başkanlıkta kalmaya devam edeceğini, 'yola devam' mesajı ile kamuoyuyla paylaştı. 'Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız' cümlesi oldukça önemliydi.

Bu açıklamanın ardından Ekrem İmamoğlu'ndan günün açıklaması geldi. İmamoğlu malum CHP Genel Başkanlığı'nı hesaplayan bir siyasetçi. Bu CHP'de de uzun süredir konuşuluyor. İmamoğlu 'Kimse endişe etmesin. Her şey yeniden başlıyor. Unutmayın değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada her ortamda değişim. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık' diyerek doğrudan CHP Genel Merkezi'ne genel başkan olmak istediğinin mesajını verdi.

EN FAZLA KURULTAY 1 YIL ERTELENEBİLİR

Peki bir kurultay olur mu bu yıl içerisinde? Malum 2020 yılında CHP'de olağan kurultay gerçekleştirilmişti. 2022'de parti tüzüğüne göre 38. Olağan kurultayın yapılması gerekiyordu. Ancak tüzükte şöyle bir madde var: En fazla kurultay 1 yıl ertelenebilir.

Bu maddeden yola çıkarak seçimlerin yaklaşması nedeniyle, parti içinde kavga olmaması için Kılıçdaroğlu kurultayı bir yıl ertelemişti. Bu yıl kurultayın toplanması gerekiyor. Burada da şöyle bir durum var, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kurultay sürecini geç başlatarak il ve ilçe kongrelerini 2024 Yerel Seçimleri sonrasına büyük kurultayı gerçekleştirebilir. Bu yönde bazı iddialar konuşuyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bu yönde planlar yaptığı şeklinde bazı iddialar gündemde. Önümüzdeki süreçte CHP'de kurultay seslerinin daha yüksek sesle dillendirileceği belirtiliyor.