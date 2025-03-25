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Medya

CHP'de hırsızlık romantize edilirken! Onlar koltuk sefasını sürüyor, vatandaş cefasını çekiyor

İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmalarına cevap vermeyen CHP'liler kendi koltuklarını korumak ve hırsızlıkların üstünü örtbas etmek için sorunlarını halka havale ediyor. CHP'liler koltuğun sefasını sürerken, sokak çağrılarına uyan vatandaş ise cefa çekiyor.

HABER MERKEZİ25 Mart 2025 Salı 12:17 - Güncelleme:
CHP'de hırsızlık romantize edilirken! Onlar koltuk sefasını sürüyor, vatandaş cefasını çekiyor
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CHP uzun bir süredir kendi sorunlarını kendi çözemiyor. Halkın sorunlarını çözmek için kurulan bir parti, yaşadığı tüm sorunları halka havale ediyor. Art arda gelen genel başkanlar, belediye başkanları ve cumhurbaşkanı aday adayları koltuklarının sefasını sürerken seçmen cefasını çekiyor. CHP tabanı bugün CHP elitlerinin kişisel çıkarları için araçsallaştırılmış kullanışlı bir kitleye dönüştürüldü.

24 TV'de konuya ilişkin dikkat çeken bir analiz yayımlandı. İşte çarpıcı tespitleriyle o analiz videosu...

Polis taşkınlık yapan göstericilere müdahale ederken zaman zaman gaz kullanmak zorunda kaldı.

Gazdan etkilenen bu genç kıza sorulan soruların muhatabı ise aslında anarşizmi romantize ederek onu devletiyle karşı karşıya getiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel'di.

CHP Genel Başkanı Özel, İBB binası önünde toplananlara hitap etti. Özel, "Bana diyorlar ki 'sokak çağrısı mı yapıyorsun?' evet. Evde yoksul, işsiz, güvencesiz oturmayacağız." diyerek halkı sokağa çağırdı.

YARGI ÖNÜNDE YÜZLEŞECEK CESARETİ OLMAYANLAR YÜZÜNDEN SOKAKTALAR

Peki, o genç kız gerçekten neden sokaktaydı? Desteklediği cumhurbaşkanı adayının önü kesildiği için mi? Yoksa aslında hakkındaki iddialardan bedel ödemeden sıyrılmak isteyen birileri paçayı adaylık ihtimalini kötüye kullanarak kurtarmak mı istemişti? O genç kız haklarındaki yolsuzluk iddialarıyla yargı önünde yüzleşecek cesareti olmayanlar nedeniyle sokakta.

Çoğu demokrasilerine sahip çıkan idealist gençler olduklarına inandırılmış olabilir. Ama aslında sadece ihaleye fesat karıştırıp kanunsuz zenginleştikleri iddia edilen kodamanlar yargılanmadan aklansın diye biber gazı soluyorlar.

Slogan atanların aslında yargı konusu olmuş gerçek hırsızlık iddialarına kılıf dikmek için orada bulunmaları ikiyüzlü tutumu gözler önüne serdi.

CHP SEFASINI SÜRÜYOR, SEÇMEN CEFASINI ÇEKİYOR

CHP uzun bir süredir kendi sorunlarını kendi çözmüyor. Halkın sorunlarını çözmek için siyaset yapmak amacıyla kurulan bir parti, yaşadığı tüm sorunları halka havale ediyor. Art arda gelen genel başkanlar, belediye başkanları ve cumhurbaşkanı aday adayları koltuklarının sefasını sürerken seçmen cefasını çekiyor.

CHP tabanı bugün CHP elitlerinin kişisel çıkarları için araçsallaştırılmış kullanışlı bir kitleye dönüştürüldü.

Saraçhane'deki gösteriler modern Türkiye'nin aydınlık yüzü olarak pazarlanıyor. Ancak kameralar alçalıp derine indikçe ve kadraj ayrıntıları gösterdikçe ekrana yansıyanlar kalabalıkların tahammülsüzlüğü işte aşağıdaki videodaki gibi gün yüzüne çıkıyor.

GÖSTERİLER GÜNDEN GÜNE KİRLENİYOR

Saraçhane'deki ve Türkiye'nin diğer bölgelerindeki marjinal örgütlerin alan bulduğu, tarihe, dine ve kültürel değerlere hassasiyetin kaybolduğu hatta düşmanlaştığı bir arenaya dönüşüyor.

ÖZEL VE İMAMOĞLU'NUN SOKAĞA ÇAĞIRDI PROVOKATÖRLERDEN CAMİİ'YE ÇİRKİN SALDIRI

Görüntüler Şehzadebaşı Camii'nden... Cami duvarına çıkıp alkol aldıkları açıkça seçiliyor.

Alkol alan grupların cami duvarına idrar yaptıkları anlara ait olduğu iddia edilen görüntüler de var.. Sokak çağrısı yapanlar bu görüntüleri de göze almış olmalı..

Şehzadebaşı Camii'nde tarih de ayaklar altında. Kırılan Osmanlı mezar taşları onu yapanların aidiyetlerini de sorgulatacak cinsten..

HİÇBİR GİRİŞİME MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEKTİR

İstanbul Valisi Davut Gül bu konuda şu açıklamayı yaptı;

"Emniyet teşkilatımız, Saraçhane'de beş gündür kamu düzenini bozan gruplara karşı büyük bir sabır ve kararlılıkla görevini sürdürmektedir.

Polisimize taş, havai fişek ve benzeri maddelerle saldıran kişiler tek tek tespit edilmekte, haklarında gerekli adli işlemler yürütülmektedir.

Cami ve hazirelere zarar vermek, halkın kutsalına yönelik açık bir provokasyondur. Bu alçakça eylemleri gerçekleştiren şahıslara hakettikleri cezalar verilecektir.

Vatandaşlarımızdan istirhamımız; yüzü maskeli kişilerin bulunduğu ortamlardan uzak durmaları ve izinsiz hiçbir gösteriye katılmamalarıdır.

Kamu düzenini bozan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir."

POLİSİ KIŞKIRTIYORLAR

Saraçhane'deki gösteriler giderek marjinalleşiyor. Polisi kışkırtıp şiddete sevk etmeye çalışan manipülatörler, yüzleri maskeli anarşistler, tarih ve kutsal hassasiyetleri bilmeyenler, araya karışan yasa dışı örgütler de aralarında.

Edep dışı küfürü canlı yayınladılar

Sınır dışı edildi

Şehzadebaşı Camisi'nde nöbet


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