TKP'li Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun, yerel seçimlerde Kadıköy'den aday olması CHP yandaşlarını bir hayli kızdırdı.

CHP yandaşı Halk TV, geçtiğimiz senelerde 'Efsane başkan' diyerek lanse ettikleri Türkiye Komünist Partili (TKP) Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nu, Kadıköy'den aday olunca canlı yayında adeta sorguya çekmişti. Kadıköy'de CHP'nin oyunu böleceği düşünülen Maçoğlu, baskı altına alınarak adaylıktan vazgeçirilmeye çalışılmıştı.

Benzer bir gelişme Sözcü TV canlı yayınında da yaşandı.

PORTAKAL DA MAÇOĞLU'NA HESAP SORDU



CHP'nin oylarının bölüneceğini düşünen CHP yandaşı Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal, Maçoğlu'nu hedef alıp, "Ne yapacaksınız Kadıköy'de, sokağa çıkıp 'arkadaşlar devrim yapıyoruz' mu diyeceksiniz? Orada 'conconlar' oturuyor zaten, bahçeye domates mi ekeceksiniz?" ifadelerini kullandı.