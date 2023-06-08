CHP'de vahim tablo! Halk TV bile isyan etti

Tarihi 2023 seçimlerinde ezici bir şekilde üstünlük sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldığı yüzde 52,18'lik oy oranıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve Batı destekli muhalefeti derinden sarstı.

Arkasına terör örgütü PKK ile siyasi uzantısı HDP'yi alan Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün sosyal medya çalışmalarına rağmen vatanseverlerden çizik yedi. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde ağır bir mağlubiyet yaşayan CHP lideri sayesinde, muhalefet içerisindeki etki alanlarını kaybetme riski yaşayan ABD güdümündeki terör örgütleri de bozguna uğradı.

KILIÇDAROĞLU KOLTUĞUNU BIRAKMAK İSTEMEYİNCE İÇ İSYAN BAŞLADI

Seçimlerden her zaman olduğu gibi mağlup ayrılan Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken, parti içinde kaybeden tarafta olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil birçok kişi siyasi ikbal mücadelesi yürütüyor.

HEZİMETİN ARDINDAN KAYIPLARA KARIŞTILAR

Öte yandan seçimler öncesi bu kanallarda sürekli boy gösteren CHP'li isimlere bu aralar ulaşılamıyor. Yaşanan vahim tabloya Halk TV'de bile tepki gösterildi.

HALK TV'DE İTİRAF: DAVET ETTİĞİMİZ MUHALEFET KURMAYLARI KATILMAK İSTEMEDİLER

Halk TV'de Murat Ağırel, "Ekranlara davet ettiğimiz birçok kişi gelmiyor" eleştirisinde bulunurken, Moderatör Şule Aydın ise, "Seçim sürecinde bazen bizim zamanımız olmuyordu, bazen muhalefet partilerinin kurmaylarının zamanı olmuyordu örtüşemiyordu. Ama çokça hem kendileri buraya çıkmak isterdi hem de biz davet ederdik. Nedense bu yayın için de sizler adına soru sormak istedik tüm muhalefet kurmaylarına. Ya ulaşamadık çokça telefonlarımıza çıkan isimlere ya da bir şekilde mazeretler vardı ve katılmak istemediler. İlginç. Soru soracağız sizin adınıza cevap alacağız. Bu işin bir muhasebesi var" sözlerini kaydetti.