CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı başlatılan "değişim" hareketinde olan Özgür Özel cuma günü yapacağı açıklamada tutum belgesiyle birlikte adaylığını duyuracağı belirtildi. Cuma günü neler olacağına yönelik çeşitli tahminler yer alırken tutum belgesiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. CHP yandaşı İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu'nu devirmek isteyen Özel'in tutum belgesinde Ekrem İmamoğlu'nun da katkısı olduğunu vurguladı. Saymaz ayrıca CHP içindeki değişim hareketinin bölündüğünü söylerken Engin Altay'ın başını çektiği ekibin Özgür Özel'e destek vermeyebileceğini belirtti.



Seçimlerde arkasına HDPKK desteğini almasına rağmen büyük bir hezimet yaşayan ancak faturayı MYK ve danışmanlarına kesen Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken parti içindeki değişim hareketi de gaza bastı.

MEDYA ÜZERİNDEN PASLAŞMA

Özellikle Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel değişim hareketinin başını çekerken, ikili arasında medya üzerinden karşılıklı paslaşmalar da dikkat çekti.

CHP'NİN TERTEMİZ EVLADI...

İmamoğlu "CHP'nin tarihini bilen geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlardan biri Özgür Özel'dir başkaları da vardır. Bunlar zaman içerisinde konuşulur." ifadelerini kullanarak Özgür Özel'e destek verebileceğinin sinyalini verdi.

"İMAMOĞLU İLE ORTAK HAYALLERİMİZ VAR"

Özel İmamoğlu ile ortak bir hayallerinin olduğunu ifade ederken, İmamoğlu'nun kendisi için kullandığı "CHP'nin tarihini bilen geçmişi tertemiz evlatları vardır." sözlerini yorumladı. Özel İmamoğlu ile ortak hayallerinin olduğunu vurguladı.

"BU HAİNLİK DEĞİLDİR"

Kurultayda Kılıçdaroğlu'na rakip olacağı konuşulan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada "Biz kurultayda Kemal bey ile yarışabiliriz. Bu hainlik değildir. Bazıları diyor ki 'Kemal beye ihanet mi ediyorsun?' Kemal beyin başarısı için bir şeyleri eksik yapmak ihanettir, ben yapmadım" ifadelerini kullandı.

ÖZEL ADAYLIĞINI AÇIKLIYOR

Diğer yandan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, genel başkan adaylığını açıklamadan hemen önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede nelerin konuşulduğu merak edilirken CHP yandaşı İsmail Saymaz CHP'deki son kulis bilgilerini paylaştı.

İşte Saymaz'ın açıklamalarında öne çıkanlar:

AÇIKLAMA CUMA SAAT 14.00

Önce tutum belgesini açıklayıp sonrasında adaylığını açıklamasını bekliyorduk. Ama Cuma günü CHP Genel Merkezi'nde saat 14.00 tutum belgesini açıklayıp adaylığını duyuracak.

İMAMOĞLU DA TUTUM BELGESİNE KATKI VERDİ

Dün de Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Burada da sorumluluk almak istediğini Kılıçdaroğlu'na iletti. Kılıçdaroğlu da "Hayırlı olsun" dedi. Özgür Özel iki aydır bir tutum belgesi üzerinde çalışıyor. Bunun hazırlanmasında bazı gazeteciler de yer aldı. 20 sayfalık bir metin hazırlandı. İmamoğlu cephesi de bu metne katkıda bulundu.

50 KİŞİ YANINDA OLACAK

Açıklama sırasında 50 milletvekili ve parti üyesi de yayında bulunacak. Adaylık açıklaması sonrası İzmir Kongresi'ne katılacak.

DEĞİŞİM HAREKETİ BÖLÜNDÜ

Özgür Özel genç milletvekilleri arasında etkili. Değişimciler diye bir grup var. İmamoğlu'na destek verenler de bunun başını çekiyor. O yüzden İmamoğlu'nun desteğini alması şart. Ama değişimciler arasında Özgür Özel'e itiraz edenler de var. Onlar Engin Altay'ı istiyor. Engin Altay da Özel'e itiraz ediyor.

'KILIÇDAROĞLU'NDAN BİR SİTEM ALMADIM'

Dün Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştiren Özel, Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya'ya yaptığı açıklamada "Kılıçdaroğlu'ndan sitem almadım uzun uzun sohbet ettik. CHP Genel Merkezinde tutum belgesini açıklayacağım. Ben CHP'nin evladıyım, CHP benim yuvamdır. Geçtiğimiz hafta sizinle yaptığımız açıklamada resmen olmasa da fiilen adaylığımı açıklamış oldum." dedi.