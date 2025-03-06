CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'yi Avrupa Parlamentosu'nda şikayet etti. Bu olay "CHP'deki hançerleme siyaseti genetik kodlara işlenmiş" şeklinde yorumlandı.

CHP Genel Başkanı Özel'in medet umduğu Batı'nın bugünlerde kendine bile hayrı olmadığını unuttu. Üstelik milletin gözünde hele de Gazze'deki soykırımı alkışlayan bir Avrupa siyasetinin hiçbir itibarının olmadığı biliniyor.

Şimdi CHP Genel Başkanı Özel'in başkaldırıyoruz dediği meseleye biraz daha yakından bakalım. Özel en son Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in "ihale yolsuzluğu ve usulsüzlük" iddiasıyla tutuklanmasının ardından bir mesaj paylaştı.

İşte 24 TV'de konuya ilişkin yayınlanan analizin videosu;

"YOLSUZLUK YOK" DİYEMEDİ

Özel'in mesajında "adalet çürüyor" diyor, "düşman hukuku" diyor, intikam için yapılıyor imasında bulunuluyor. Ama söylenmeyen çok önemli bir detay var. Tek bir cümlede dahi "usulsüzlük, yolsuzluk yok" demiyor. Yani soruşturmanın esasına dair suskun kalıyor. Üstelik bu taktiği her soruşturma için kullanıyorlar.

MİLLET CHP'Yİ Tİ'YE ALIYOR

Ancak millet de durumun farkında, hatta artık meseleyi ti'ye alan videolar paylaşıyor. Bakın Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tutuklandığı soruşturma için vatandaş ne söylüyor?

Vatandaş petrol tankeri ile sebze meyve dağıtıldığına dair kesilen faturaları aşağıdaki videoda böyle ti'ye alıyor;

Aslına bakarsanız CHP'nin bugüne kadar yaptığı sokak çağrılarında, boykot eylemlerinde kendi teşkilatından topladığı bir avuç insan dışında destek bulamamasının en önemli sebebi de bu... Zira chp inandırıcı değil...

ŞİKAYETÇİLER HER DAİM CHP'LİLER OLUYOR

Üstelik CHP yönetimi, her meselede cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçluyor. Ama özellikle yolsuzluk, usulsüzlük, cinsel saldırı soruşturmalarında şikayetçiler her daim CHP'liler oluyor.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Gazeteci Levent Gültekin bile şu açılamayı yaptı; "Biz bu CHP ile ilgili bütün operasyonlara hep iktidarın CHP'yi bitirme operasyonu diye bakıyoruz ama operasyonların arkasında CHP var, iktidar yok. Beykoz Belediyesi'nde 4 tane CHP'li gitmiş şikayet etmişler 'Bizim başkan hırsızlık yapıyor' diye. Bir itirafçı bütün bildiklerini yargıya anlatmış. İtirafçı gibi yargı da operasyon düzenlemiş..."

Örneğin, Kılıçdaroğlu'nun devrildiği delegelerin duygusal motivasyonla hareket ettiği iddialarını da yine CHP'liler gündeme taşıdı. Ses kayıtları, videolar servis edildi...

Gazeteci Erdem Atay da "CHP Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın telefon ile delegeleri satın almaya çalıştığının konuşmasının videosunu ben izledim ve o video şu an savcılıkta." dedi.

Şikayetler üstüne de yargı harekete geçti. Şaibeli kongre soruşturması başlatıldı. Aynı şekilde İstanbul'daki ilk kongresiyle ilgili de benzer iddialar söz konusu oldu...

Yine Levent Gültekin bu konu hakkında da, "Ben Kemal Bey'e gidip Cumhurbaşkanı adaylığı istemişim, vermediği için bunları söylüyormuşum. Bunu diyen kişi, seçimden önce AK Parti'ye 'Bana 3 milyon dolar verin, size 90 dosya getireyim' diye mesaj gönderiyor. CHP'de önemli bir koltuğu vardı." Diyor.

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