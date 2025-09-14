İSTANBUL 27°C / 18°C
  CHP'deki kirli düzeni ifşaladı! Yarkadaş: Tak Atatürk rozetini arkadan işi götür
Medya

CHP'deki kirli düzeni ifşaladı! Yarkadaş: Tak Atatürk rozetini arkadan işi götür

CHP'li belediyelerde dönen yolsuzluk ve rüşvet olayları üzerinden parti yönetimine yüklenen eski CHP Milletvekili Yarkadaş, 'Ne güzel, tak Atatürk rozetini, eline de bir Türk bayrağı, ondan sonra arkadan işi götür' ifadelerini kullandı.

14 Eylül 2025 Pazar 09:06
CHP'deki kirli düzeni ifşaladı! Yarkadaş: Tak Atatürk rozetini arkadan işi götür
Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, TGRT'de katıldığı bir programda CHP yönetimi için sert ifadeler kullandı.

"TAK ATATÜRK ROZETİNİ ARKADAN İŞİ GÖTÜR"

Yarkadaş, "Rüşvet ve irtikap iddiaları.. Bunları siz üstünü örterek, konuşanlara AK Partili mi oldun diye itham ederek durduramazsınız. Ben partime yakıştıramadığım bir şey varsa çıkar konuşurum. Ne güzel, tak Atatürk rozetini, eline de bir Türk bayrağı, ondan sonra arkadan işi götür. 80 bin lira maaş al, 1 milyonluk hayat yaşa, görmüyor muyuz kardeşim. Lüks arabalarla gez, yoksula hikâye anlat. Kendin de partinin üzerinden lüks bir hayat kur. Kardeşim bu benim babamın oğlu da olsa ben buna itiraz ederim" ifadelerini kullandı.

"BAK İŞ NERELERE GELDİ"

CHP'nin bugün içine itildiği kaosun sebebinin CHP Genel Merkezi'nin 19 Mart'ta ortaya koyduğu yanlış tutum olduğunu ifade eden Yarkadaş, "Bak iş nerelere kadar geldi?! Kongredeki menfaat temin etme iddialarından, o iddiaların üstünün örtülmesinden şimdi de nerelere kadar geldi. Şimdi işin içinden Cumhuriyet Halk Partisi nasıl çıkacak? Herkes onun yolunu arıyor" dedi.

