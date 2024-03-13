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  • CHP'deki para kulelerinin konuşulmasından rahatsız olan Dursun Çiçek yayını terk etmek istedi
Medya

CHP'deki para kulelerinin konuşulmasından rahatsız olan Dursun Çiçek yayını terk etmek istedi

CHP'li Dursun Çiçek, katıldığı yayında partisindeki kirli para trafiği skandalının konuşulmasından rahatsız oldu. Çiçek, stüdyoyu terk edeceğini belirterek, 'Konuyu değiştireceksiniz kalırım.' diyerek şart koştu.

13 Mart 2024 Çarşamba 08:46 - Güncelleme:
CHP'deki para kulelerinin konuşulmasından rahatsız olan Dursun Çiçek yayını terk etmek istedi
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31 Mart yerel seçimlerine yaklaşık iki hafta kala CHP'de sular durulmak bilmiyor. Gündeme bomba gibi düşen İstanbul'da 'CHP binasında para sayma görüntüsü' başlığıyla servis edilen görüntüler CHP'lileri adeta çılgına döndürdü.

Tv100 canlı yayınına konuk olan CHP'li Dursun Çiçek, CHP'de para sayma meselesinin konuşulmasından rahatsız oldu ve stüdyoyu terk edeceğini belirtti.

'İNSANLAR HİÇ MERAK ETMİYOR, TÜRKİYE FALAN KONUŞMUYOR'

"Konuyu kapatmazsanız yayını terk edeceğim" diyerek canlı yayında tehditler savuran Çiçek, "Eğer bu konuyu tartışmaya devam edeceksek ben müsaade istiyorum. Bu konuya yargı el atmış. İnsanlar hiç merak etmiyor. Türkiye falan konuşmuyor." dedi.

'KONUYU DEĞİŞTİRECEKSENİZ KALAYIM'

Çiçek, "2 saattir bunu konuşuyoruz. Başka bir konu konuşalım. Ben bu konudan sıkıldım müsaade istiyorum.. Konuyu değiştirecekseniz kalayım. Bu konu gına getirdi." ifadelerini kulandı.

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