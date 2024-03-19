CHP'li İBB çalışanlarının çanta çanta para saydığı görüntülerin yankısı sürüyor. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürerken, para sayma görüntülerine ilişkin geçtiğimiz günlerde konuşan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Öyle olmaması gerekirdi. Usul açısından doğru değil." ifadelerini kullanarak ekibini satmıştı. Günler sonra ise bu kez de ekibi, İmamoğlu'nu sattı.

Eski CHP'li Barış Yarkadaş, paraların sayıldığı avukatlık bürosunun sahibi Ali Rıza Braka'nın avukatı Gökhan Taşkapan ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

Taşkapan ile yaptığı görüşmeyi TV100 canlı yayınında açıklayan Yarkadaş, Taşkasap'ın açıklamalarını şöyle aktardı:

Buna oradaki herkes de şahittir. Paranın tesliminin benim ofisimde yapılmasını Ekrem Bey'in ekibi istedi. 'Biz orada teslim edelim' demişler. Parayı elden kendileri getirdi, mülk sahibinin böyle bir talebi olmadı dedi.