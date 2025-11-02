Eski CHP'li milletvekili Barış Yarkadaş, TGRT HABER'de katıldığı programda İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İtiraflarını geri çekmek isteyenlere CHP tarafından hukuki destek sözü verildiğini söyleyen Yarkadaş, "Şimdi lobi yapıyorlar. CHP Genel Merkezi, itirafçıların itiraflarını tekrar etmemeleri için lobi faaliyeti yapmaya başladı. Güvence ağı oluşturulmaya çalışılıyor. Bir sürüsüne de orada milletvekilliği sözü leblebi gibi dağıtılmış. 'Seni de vekil yapacağız' diye. İtiraflarını geri çekmek isteyenlere hukuki destek vereceklermiş. Sen hukuki destek versen ne olur vermesen nolur? Aziz İhsan Aktaş diyor ki; 'Ben Adana Seyhan Belediyesi'ndeki işimi halletmek için, Burhanettin Bulut ile buluşmadan önce Ankara'nın şu bankasından 1 milyon dolar çektim, 3 partide paramı çektim, Burhanettin Bulut ile buluştum.' Açık ifadesinde var bu. Polis mal varlığına bakıyor ki, Burhanettin Bulut o görüşmeden sonra Adana'da dükkan almış. Başka bir yerde arsa almış. Belediyenin tapularında var" ifadelerini kullandı.