Bir dönem TOKİ'de görev yapan CHP'nin Keçiören Belediye Başkan Adayı Mesut Özarslan; TGRT Haber'de katıldığı canlı yayında, daha önce Akşener'in danışmanlığını yapan şimdilerde ise Ekrem İmamoğlu için seçim şarkısı hazırlayan gazeteci/müzisyen Murat İde'nin "Murat Kurum ile birlikte çalıştınız mı? Çalıştıysanız nasıl bulursunuz Kurum'u?" sorusunu cevapladı.

Mesut Özarslan, Murat Kurum ile hem TOKİ'de birlikte çalıştıklarını hem de geçmişte okul arkadaşı olduklarını anlatarak, "Sayın Kurum ile de biz aynı zamanda okul arkadaşıyız, şahsını da çok severim. Gerçekten de düzgün ve dürüst bir insandır, o dönemde de ortak derslerimiz vardı biz gündüzcüydük, Sayın Kurum gececi dediğimiz bir sistemde ortak dersler alıyorduk o dönemden tanırız. Daha sonrasında da TOKİ Konut İdaresi'nde beraber çalışma şansımız oldu, başarılı işlere de imza atan bir arkadaşımızdır. Biz beraber projelere de imza attık. Yani iyi tanışırız kendisiyle" ifadelerini kullandı.