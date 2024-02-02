CHP'li Yarkadaş partideki kaosu anlattı: Örgüt büyük bir infial halinde

Yerel seçimlere iki aydan kısa bir süre kala, CHP'de aday belirleme tartışmaları üzerinden büyük bir kriz patlak verdi.

İlçe teşkilatları, ön seçim için 'namus sözü' diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik yoğun bir tepki hareketi başlattı.

Partide yaşanan krizleri TV100 canlı yayınında anlatan CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, partideki krizin ne denli büyük olduğunu anlattı.

"İLÇE BAŞKANLARI TEPEDEN ATAMALARI TV'DEN ÖĞRENİYOR"



CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in verdiği sözleri tutmadığını vurgulayan Yarkadaş, "CHP'de ilçe başkanları adaylarını televizyondan öğreniyor. Tepeden atamalar yapıyor, ilçe başkanları adaylarını tanımıyor. Değişim sözü çuvalladı." diye konuştu.

"ÖRGÜT BÜYÜK BİR İNFİAL HALİNDE"



Yarkadaş sözlerinin devamında şunları dile getirdi: Değişime katılanlar hisselerini alacaklar diyorlar. Uygulamalara itiraz edilince, Ankara'da hisse dağıtılıyor deniyor. Ön seçim sözü tutulmadı, tepeden atamalar yapılıyor, ilçe başkanları ilçelerine atanan adayları tanımıyor. Kemal Kılıçdaroğlu da Deniz Baykal da keyfi atamalar yapıyordu Özgür Özel de yapıyor. Değişim sözü çuvalladı. Örgüt büyük bir infial halinde.

İMAMOĞLU'NU TOPA TUTTU



Yarkadaş, aday belirleme krizlerinin Ekrem İmamoğlu nedeniyle yaşandığını söyledi.

Oldukça sinirlenen Yarkadaş, "İmamoğlu olmayan yetkisiyle partiyi tahrip ediyor. Çok acı bir gerçeği söyleyeyim. Bu bölünmüşlüğün, bu dışarıdan atamaların, bu keyfe atamaların, Ekrem Bey'in bürokratlarının her yere atanmasının sonucu örgütün enerjisini kırmaktır." diye konuştu.

CHP'li Yarkadaş bile çileden çıktı



Ekrem İmamoğlu, eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş'ı bile çileden çıkardı. İmamoğlu'nun yaptıklarını anlatırken sinir küpüne dönen CHP'li Yarkadaş, "Ekrem İmamoğlu olmayan yetkisini kullanıyor ve partinin kurumsal kimliğini tahrip ediyor.... pic.twitter.com/0m84LplA5D — Star Gazetesi ���� (@stargazete) February 1, 2024

"EKREM BEY'İ YÜZ KERE UYARDIK, BİN KERE UYARDIK, ON BİN KERE UYARDIK"

Yarkadaş açıklamasında şunları dile getirdi: Kardeşim, Ekrem İmamoğlu olmayan bir yetkisini kullanıyor ve partinin kurumsal kimliğini tahrip ediyor. Ben CHP'nin eski milletvekiliyim. CHP'nin de üyesiyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kimliğini, kurumsal kimliğini korumak benim en baştaki görevimdir. Korumadığım anda parti suçu işlerim zaten. Ben CHP iyi olsun tüzüğe göre yönetilsin. Kurumsal kimliği yıpranmasın. Verdiği sözleri tutsun. Verdiği sözleri tutarsa halkta inandırıcılığı olur diye konuşuyorum. Ekrem Bey'i yüz kere uyardık. Bin kere uyardık. On bin kere uyardık. Partiyi tahrip etme dedik. Kurultayda taraf olma dedik. O zaman Çok acı bir gerçeği söyleyeyim. Bu bölünmüşlüğün, bu dışarıdan atamaların, bu keyfe atamaların, Ekrem Bey'in bürokratlarının her yere atanmasının sonucu örgütün enerjisini kırmaktır.