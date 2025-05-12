CHP'lilerin ''Abdülhamit'' düşmanlığını böyle tarif etti: Narkozdan uyanamamışlar

24 TV'nin her bölümü merakla beklenen programı Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu AK Parti Gaziantep Milletvekili ve TBMM Türkiye-Pakistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ali Şahin oldu.

"'ABDÜLHAMİT'İ SEVİYORSANIZ YA CAHİLSİNİZ, YA HAİNSİNİZ' İFADESİNİN KARŞILIĞI HERHALDE ŞUDUR; ABDÜLHAMİT'E DÜŞMANSANIZ HEM CAHİLSİNİZ HEM DE HAİNSİNİZ.'

'Abdülhamit'i seviyorsanız ya cahilsiniz, ya hainsiniz' ifadesinin karşılığı herhalde şudur; Abdülhamit'e düşmansanız hem cahilsiniz hem de hainsiniz. Bu coğrafya maalesef ki çok büyük travmalara maruz kaldı. Bu coğrafyalara çizilmiş en büyük sınırlar maalesef ki fiziki sınırlar değil. Bu coğrafyaya çizilmiş en büyük sınırlar insanlarının şuur altına çizilmiş sınırlardır. Bu arkadaşımız da şuur altındaki sendromundan maalesef ki kurtulamamış. Bu arkadaşlarımız hem tarihine düşman, hem coğrafyasına düşman, hem coğrafyasının halklarına düşman bir tavır sergiliyor. Keşke bizi dinliyor olsa. Bu sendrom maalesef ki bu coğrafyayı sadece fiziki anlamda birbirinden ayırmadı. Coğrafyanın insanlarının şuur altına çizilen sınırlar, coğrafyaya çizilmiş olan sınırlardan çok daha tehlikeli. Bu arkadaşlar, Suriye'den Libya'dan, Filistin'den, Irak'tan, Azerbaycan'dan, Pakistan'dan bize ne diyerek kendi coğrafyaları, tarihleri ve genlerine o kadar düşmanlar ki. İnsanın en büyük düşmanlığı kendine olan düşmanlığıdır. Farkında olmadan kendi kendine düşman olmasıdır. Bu arkadaşlar kendi kendine, kendi gerçeklerine düşman. Bize ne dediğimiz coğrafyalar, bu topraklar bizi uğruna savaştığımız, uğruna türküler yaktığımız, ağıtlar okuduğumuz coğrafyalar. Ben bu coğrafyaları birer fantom ağrısına benzetiyorum. Tıpta fantom ağrısı adında bir ağrı vardır. Nedir bu ağrı? Allah esirgesin bir kazaya maruz kaldığınızda, kolunuzu, bacağınızı kaybettiğinizde o kaybettiğiniz uzvun ağrısını aradan yıllar geçse de hissetmek fantom ağrısıdır. Diyelim ki dizinizden aşağısını kaybettiniz. Eğer ondan önce yaşadığınız bir topuk ağrısı travması varsa, acının merkezi beyin olduğu için kaybettiğiniz uzvun acısını varmış gibi hissedebiliyorsunuz ve buna tıpta fantom ağrısı deniyor. Aslında Libya bizim bir fantom ağrımızdır. Suriye bizim bir fantom ağrımız, bizden kopartılmış ancak acısını hala hissediyoruz. Filistin bizim bir fantom ağrımız. Libya, Suriye, Filistin, Yemen, Irak, Bosna, Azerbaycan bizim fantom ağrımız. Bizden kopartılmış ama acısını hala daha hissettiğimiz ağrılarımız var. Özellikle CHP'li kardeşlerimize seslenmek istiyorum. Mustafa Kemal'in uğruna savaşıp cephelerinde gazi olduğu, dedelerimizin şehit düştüğü toprakları ve insanlarını savunmak mı milliliktir yoksa İngilizlerin bu coğrafyayı paramparça etmek ve bizi hapsetmek için çizdiği sınırlarını sahiplenmek midir? Mustafa Kemal Atatürk Filistin, Libya, Suriye Cephelerinde savaştı ve gazi oldu. Mustafa Kemal'in uğruna savaştığı toprakların insanlarına öteki diyorsak bugün yaşasaydı eminim ki buna razı gelmezdi. Abdülhamit'i sevenler ya cahildir ya da haindir diyen arkadaşın şuur altı narkozdan uyanamamış bir şuurdur. Uyandırılması lazım.