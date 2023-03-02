İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mart 2023 Perşembe / 10 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8932
  • EURO
    20,1022
  • ALTIN
    1112.61
  • BIST100
    5332.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • CHP'nin fonladığı medya, olası 11. mağlubiyetin faturasını şimdiden kesti: Sorumlusu onlar
Medya

CHP'nin fonladığı medya, olası 11. mağlubiyetin faturasını şimdiden kesti: Sorumlusu onlar

CHP medyası, Altılı Masa'nın adayı belirleyeceği toplantı öncesi olası mağlubiyetin faturasını 3 isme kesti. Millet İttifakı'nın Meral Akşener yüzünden seçimi kaybedeceğini söyleyen Merdan Yanardağ, 'Eğer Erdoğan seçimi bir kez daha kazanacaksa sorumluluğu İyi Parti, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ta olacaktır' dedi.

2 Mart 2023 Perşembe 10:56 - Güncelleme:
CHP'nin fonladığı medya, olası 11. mağlubiyetin faturasını şimdiden kesti: Sorumlusu onlar
ABONE OL

Altılı Masa'nın toplantısı öncesi CHP medyasında seçimlerdeki olası mağlubiyetin faturası şimdiden kesildi.

Partinin başına geldiği 2010 yılından beri 10 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı yaptığı CHP tarafından fonlanan Tele 1 kanalında olası seçim mağlubiyeti konuşuldu. Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, canlı yayında adaylık konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha seçimi kazanması durumunda sorumluların Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olacağını ifade eden Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Yanardağ, bu isimleri sert sözlerle eleştirdi. Yanardağ, Millet İttifakı'nın Meral Akşener yüzünden seçimi kaybedeceğini söyledi.

CHP'NİN FONLADIĞI MEDYA, OLASI 11. MAĞLUBİYETİN FATURASINI ŞİMDİDEN KESTİ

Yanardağ, "Meral Akşener'in AK Parti iktidarına 5 yıl daha hediye etmek üzere olduğunu düşünüyorum. Eğer Erdoğan seçimi bir kez daha kazanacaksa sorumluluğu İyi Parti, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ta olacaktır" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.