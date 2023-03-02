CHP'nin fonladığı medya, olası 11. mağlubiyetin faturasını şimdiden kesti: Sorumlusu onlar

Altılı Masa'nın toplantısı öncesi CHP medyasında seçimlerdeki olası mağlubiyetin faturası şimdiden kesildi.

Partinin başına geldiği 2010 yılından beri 10 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı yaptığı CHP tarafından fonlanan Tele 1 kanalında olası seçim mağlubiyeti konuşuldu. Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, canlı yayında adaylık konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha seçimi kazanması durumunda sorumluların Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olacağını ifade eden Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Yanardağ, bu isimleri sert sözlerle eleştirdi. Yanardağ, Millet İttifakı'nın Meral Akşener yüzünden seçimi kaybedeceğini söyledi.

CHP'NİN FONLADIĞI MEDYA, OLASI 11. MAĞLUBİYETİN FATURASINI ŞİMDİDEN KESTİ

Yanardağ, "Meral Akşener'in AK Parti iktidarına 5 yıl daha hediye etmek üzere olduğunu düşünüyorum. Eğer Erdoğan seçimi bir kez daha kazanacaksa sorumluluğu İyi Parti, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ta olacaktır" dedi.