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Medya

CHP'nin kanalında soğuk duş! Kılıçdaroğlu'nun Rusya açıklaması eleştirildi, yüzler düştü!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, FETÖ'nün kendisini hedef alan 'kaset' kumpası sonrası cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini duyurdu. Bu karar sonrası 7'li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu, Rusya'yı hedef göstererek FETÖ'yü aklamaya çalıştı. Tüm bu gelişmeler fondaş Tele 1'de konuşulurken TKP'li Kemal Okuyan, 'Rusya ile iyi olma zorunluluğumuz var' ifadelerini kullanması soğuk duş etkisine neden oldu. Açıklamalar sonrası sunucu ve diğer konukların yüzü düştü.

12 Mayıs 2023 Cuma 08:15 - Güncelleme:
CHP'nin kanalında soğuk duş! Kılıçdaroğlu'nun Rusya açıklaması eleştirildi, yüzler düştü!
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, FETÖ kumpası ve CHP'lilerin 'kaset' ve 'para aldı' iddiaları sonrası cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi. Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, gelişmeler sonrası kendisine yöneltilen 'FETÖ' tepkilerini 'Rusya' diyerek savuşturma çabasına girdi.

Twitter hesabından kaset ve şantajların ardında Rusya'nın olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, "Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Elinizi Türk'ün devletinden çekin." ifadelerini kullanarak FETÖ'yü aklamaya çalıştı.

CHP'nin kanalında Kılıçdaroğlu'nun Rusya çıkışı eleştirildi ekrandakilerin yüzü düştü: Rusya ile iyi olma zorunluluğumuz var

Söz konusu gelişme CHP tarafından fonlanan Tele 1'de gündeme geldi. TKP'li Kemal Okuyan, "Rusya ile iyi olma zorunluluğumuz var" deyince sunucu ve diğer konukların yüzü düştü.

"TÜRKİYE AÇISINDAN EKONOMİK VE SİYASİ OLARAK SON DERECE ÖNEMLİ BİR ÜLKE"

Okuyan konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Ben bu açıklamaya çok şaşırdım. CHP yönetiminin ya da Millet İttifakı'nın NATO çizgisini hepimiz biliyoruz. Şaşırtıcı bir şey yok. Cumhurbaşkanlığının çok güçlü bir adayının bu kadar açıktan Türkiye açısından ekonomik ve siyasi olarak son derece önemli bir ülkeyi itham etmesi seçimden 2-3 gün önce beni gerçekten şaşırttı. Türkiye'nin Rusya ile iyi ilişkiler yürütme zorunluluğu var komşu olduğumuz için."

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