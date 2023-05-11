CHP'ye içeriden tepki: Kılıçdaroğlu Türkiye'nin güvenlik sorunudur

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kendisine ait olduğu iddia edilen müstehcen görüntülerin sosyal medya üzerinden servis edilmesi üzerine 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adaylığından çekildiğini açıkladı. İnce'nin adaylıktan çekilmesine sebep olan olay, akıllara eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a kurulan kaset kumpasını getirdi. Baykal da kaset kumpasının ardından genel başkanlıktan istifa etmiş ve yerine Kemal Kılıçdaroğlu getirilmişti. CHP'li eski vekiller, İnce'ye kurulan kumpasın FETÖ işi olduğunu belirterek Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi için yapılan bir hamle olarak değerlendirdi.

"BU İÇERİKLERE HİÇBİR ŞEKİLDE İTİBAR ETMEMELİYİZ"

Sabah'ta yer alan habere göre; CHP'li eski Milletvekili Yıldıray Sapan, Muharrem İnce'ye ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin, SABAH'a yaptığı değelendirmesinde "FETÖ'nün dolaşıma soktuğu itibar suikastleri, kurgu ve montaj içerikler Türk siyasetinin dışına atılmalı, siyasetçilerimize, insanlarımıza bu anlamda sahip çıkmalı ve bu içeriklere hiçbir şekilde itibar etmemeliyiz." dedi.

"BU TÜR İÇERİKLER SİYASİ HAYATIMIZDAN ÇIKMALI"

Bu tür içeriklerin siyasi hayatmızdan çıkarılması gerektiğinin altını çizen Sapan, "Buna prim verenler, ellerini ovuşturanlar bu silahın sıradaki hedefinin kendileri olacağını bilmeliler. Siyasetçiler yönetime talip olurken vatandaşların cinsel hayatlarını yönetmeye talip olmazlar. Ülkenin ekonomisini yönetmeye talip olurlar. O halde vatandaşı veya seçmeni ilgilendiren, adayın cinsel hayatı değil paraya olan zaafı ve parayla olan geçmişi olmalıdır. Bu nedenle bu tür içerikler siyasi hayatımızdan çıkmalı ve bununla ilgili acil düzenlemeler yapılmalıdır." şeklinde konuştu.

"KILIÇDAROĞLU ŞİMDİ DE PKK VE FETÖ İLE BİRLİKTE DİĞER PARTİLERİ DİZAYN ETMEYE ÇALIŞIYOR

Yaşananların Kılıçdaroğlu'na yarayacağını söyleyen Yıldıray Sapan şunları kaydetti:

"Peki ama bunu kim ya da kimler yaptı? Bu noktada meşhur filozof ve hukukçu Çiçero'nun kendisini meşhur eden bir cinayet davasında sarfettiği savunma sözünü hatırlatmak isterim: "CUİ BONO" yani "KİME YARADI" Hiç kuşkusuz Kemal Kılıçdaroğlu'na yaradı. 2010'da FETÖ yardımıyla CHP'yi dizayn eden Kılıçdaroğlu şimdi de PKK ve FETÖ ile birlikte diğer partileri dizayn etmeye çalışıyor."

"KILIÇDAROĞLU GÜVENLİK SORUNU HALİNE GELDİ"

Kılıçdaroğlu'nun durdurulması gerektiğini vurgulayan Sapan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kemal Kılıçdaroğlu zaman zaman dile getirdiği dış politika anlayışıyla da hem Ortadoğu'nun hem Hem Doğu Avrupa'nın, dolayısıyla hem de Türkiye'nin güvenlik sorunu haline gelmiştir. Kemal Kılıçdaroğlu durdurulmalı; Parti, Mustafa Kemal'in Kuva-yi Milliye ve kuruluş ruhuna, Cumhuriyet değerlerinden tavizsiz anlayışına geri döndürülmelidir. Bütün Mustafa Kemalciler birleşmeli; CIA ajanlarının, FETÖ'cülerin, PKK'lıların ve işbirlikçilerinin cirit attığı binayı temizlemeli ve partimizi geri almalıyız! Bunun başka bir yolu yoktur.

CHP, CHP'dir. Mustafa Kemal'cidir ve öyle kalacaktır. Bu anlayışı değiştirmeye ne CIA'nın ne FETÖ'nün ne de PKK ve işbirlikçilerinin gücü yetmez."

"BAKALIM FETÖ İRADESİNE MİLLET DE BOYUN EĞECEK Mİ?"

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Millet iradesi mi? FETÖ iradesi mi? 10 Mayıs 2010 Baykal kasetle istifa ettirildi; Kılıçdaroğlu genel başkan seçtirildi. 11 Mayıs 2023 İnce kasetle istifa ettirildi; Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilsin diye. Bakalım FETÖ iradesine millet de boyun eğecek mi?" ifadelerini kullandı.