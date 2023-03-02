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Medya

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Murat Gezici'den depremin ardından sürpriz Kanal İstanbul çıkışı

CHP'ye yakınlığıyla bilinen kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yoğun bir manipülasyon yaşandığını ifade ederek, 'İktidar karşıtlığı bir düşmanlığın ötesine geçerek Türk devleti düşmanlığına döndü.' diye konuştu. Gezici, 'Kanal İstanbul'un ne kadar önemli bir proje olduğunu kamuoyunun gündemine koymamız gerekir' dedi.

2 Mart 2023 Perşembe 10:54 - Güncelleme:
CHP'ye yakınlığıyla bilinen Murat Gezici'den depremin ardından sürpriz Kanal İstanbul çıkışı
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CHP'ye yakınlığıyla tanınan kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici, katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

CNN Türk canlı yayınına konuk olan Gezici, "Erdoğan düşmanlığı, Türk Devleti düşmanlığına döndü." dedi.

Gezici şu ifadeleri kullandı:

"Şu bir gerçek son dönemde depremle ilgili duygusal manipülasyonu Türkiye'de yoğun bir şekilde yaşadık. İktidar karşıtlığı bir düşmanlığın önüne geçerek Türk devleti düşmanlığına döndü. Yani devlet yok algısı kurularak ayrı bir yapı oluşturmak istendi. Depremin 8. saatinde mikrofonu alıp vatandaşa tutarak 'çadırınız geldi mi yemek geldi mi' sorusunun çok doğru iyi niyetli bir soru olmadığını öngörüyorum."

'KANAL İSTANBUL'U TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNE KOYMALIYIZ'

"Kanal İstanbul'un ne kadar önemli bir proje olduğunu bize tekrar kamuoyunun gündemine koymamız gerekir" diyen Gezici, "Yeni rezerv alanı oluşturarak konut alanı açılarak kentsel dönüşümü dolaylı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. 2.5 milyon İstanbulluyu götürebilirsiniz yeni binalara. Bunu iktidarı ve muhalefet bir arada yapması gerekir." açıklamasında bulundu.

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