Cici Babam filmi konusu nedir? Cici Babam nerede çekildi, oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Cici Babam filmi bu akşam saat 20:00'da Tv'de ilk kez olarak izleyicisi ile buluşacak. 2018 yılında vizyona giren Cici Babam filminin yönetmen koltuğunda Meltem Bozoflu oturuyor. Başrollerinde Güldür güldür ekibinin sevilen isimlerinden Onur Atilla, Özgün Aydın, Onur Buldu gibi oyuncuların bulunduğu film izleyenlerine keyifli anlar yaşatacak. Cici Babam filmi hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

CİCİ BABAM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Üç yetişkin kardeş babalarının ölümünün ardından annelerine sıkı sıkıya bağlıdır. Babalarının yerini doldurmak istemeyen kardeşlerin düzeni, yeni bir cici babanın ortaya çıkışıyla sarsılır. Babalarının ölümünden sonra annelerinin yeni biriyle olmasını hazmetmekte zorlanan kardeşler, kendini kabul ettirmek için uğraşan cici baba ile annelerinin arasını açmak için sinsi planlara girişir. Farklı bir dünyanın insanı gibi olan cici baba ile inatçı kardeşler bir orta noktada buluşabilecek midir?

CİCİ BABAM NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri, büyük bölümü Köyceğiz'de olmak üzere Muğla'nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirildi.

CİCİ BABAM OYUNCULARI KİMLER?

Meltem Bozoflu’nun yönetmen koltuğunda oturduğu “Cici Babam”ın oyuncu kadrosunda Onur Buldu, Derya Karadaş, Mahir İpek, Yasemin Conka, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, Burak Topaloğlu gibi isimler yer alıyor.