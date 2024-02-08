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Medya

CİMER'e sorulan soru sonrası Fahrettin Altun ve Murat Kekilli'nin diyaloğu gündem oldu

Bilgi alma hakkı çerçevesinde vatandaşlar istedikleri bilgiyi Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) sorarak cevap alabiliyor. Doğum saatini CİMER'e soran vatandaşla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve şarkıcı Murat Kekilli arasındaki diyalog dikkat çekti.

8 Şubat 2024 Perşembe 08:14 - Güncelleme:
CİMER'e sorulan soru sonrası Fahrettin Altun ve Murat Kekilli'nin diyaloğu gündem oldu
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bir vatandaşın doğum saatini Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinden (CİMER) öğrendiğini belirttiği sosyal medya paylaşımıyla ilgili, "Özellikle gençlerimizin son yıllarda CİMER'e yoğun bir ilgisinin olduğunu görüyoruz ve bu bizi ziyadesiyle memnun ediyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun şarkıcı Murat Kekilli'nin sosyal medya hesabından "Allah razı olsun CİMER 23 yılın sonunda doğum saatimi öğrendim" şeklindeki bir paylaşımı alıntılayarak, "Ama bu CİMER de cidden fazla oluyor :) Yükselen burç hesaplamasına kadar yapacak neredeyse! Fahrettin Hocam?" mesajına cevap verdi.

Kekilli'nin bu paylaşımını alıntılayan Altun, "Sevgili @kekillimurat kardeşim, özellikle gençlerimizin son yıllarda CİMER'e yoğun bir ilgisinin olduğunu görüyoruz ve bu bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Akıllarındaki her konuyu http://cimer.gov.tr aracılığıyla CİMER'e sorarak bizlerle sürekli iletişim halinde oluyorlar. Biz de elimizden geldiğince genç arkadaşlarımızın bilgi edinme taleplerini karşılamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu diyalog sosyal medyada gündem oldu.

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