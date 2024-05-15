Muğla'da 22 Mart'ta kaybolan Şaban Ataş'ın korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Ataş'ın eski eşi Emine Karabulut, katıldığı televizyon programında "Kocamın en yakın arkadaşı, benim de sevgilim olan Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben kahvaltı yapıyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin Öztürk, Şaban'ı iple boğdu" itirafında bulundu.

Emine Karabulut, cinayetin ayrıntılarını tek tek anlattı.

Olay günü kocasının cesedinin taşınmasına oğlu Mert'in de yardım ettiğini söyleyen Karabulut, Şaban Ataş'ın cesedinin yerini oğlu tarif etti.

Canlı yayında tarif edilen yere giden muhabir üzeri taşlarla kapatılmış cesetle karşılaştı.

Durum karşısında şoke olan muhabir, olay yerinden koşarak uzaklaştı.

İtirafın ardından Emine Karabulut ile Burhanettin Öztürk ve bir şüpheli daha gözaltına alındı.