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Medya

Cinayete kurban giden Şaban Ataş'ın cesedi canlı yayında bulundu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, 52 gün önce kaybolan inşaat ustası Şaban Ataş'ın boşandığı eşi Emine Karabulut'un itirafıyla cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Eşinin sevgilisi tarafından öldürülen Şaban Ataş'ın cesedi canlı yayında bulundu.

15 Mayıs 2024 Çarşamba 08:35 - Güncelleme:
Cinayete kurban giden Şaban Ataş'ın cesedi canlı yayında bulundu
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Muğla'da 22 Mart'ta kaybolan Şaban Ataş'ın korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Ataş'ın eski eşi Emine Karabulut, katıldığı televizyon programında "Kocamın en yakın arkadaşı, benim de sevgilim olan Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben kahvaltı yapıyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin Öztürk, Şaban'ı iple boğdu" itirafında bulundu.

Emine Karabulut, cinayetin ayrıntılarını tek tek anlattı.

Olay günü kocasının cesedinin taşınmasına oğlu Mert'in de yardım ettiğini söyleyen Karabulut, Şaban Ataş'ın cesedinin yerini oğlu tarif etti.

Canlı yayında tarif edilen yere giden muhabir üzeri taşlarla kapatılmış cesetle karşılaştı.

Durum karşısında şoke olan muhabir, olay yerinden koşarak uzaklaştı.

İtirafın ardından Emine Karabulut ile Burhanettin Öztürk ve bir şüpheli daha gözaltına alındı.

  • Şaban Ataş
  • cinayet
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