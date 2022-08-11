İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ağustos 2022 Perşembe / 14 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9693
  • EURO
    18,5867
  • ALTIN
    1033.92
  • BIST100
    2857.43
  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • Çirkin algı operasyonu... Haluk Bayraktar'dan Cumhuriyet ve BirGün'e çok sert Teknofest cevabı
Medya

Çirkin algı operasyonu... Haluk Bayraktar'dan Cumhuriyet ve BirGün'e çok sert Teknofest cevabı

Teknofest üzerinden algı operasyonuna girişen Cumhuriyet ve BirGün gazetelerine gereken cevabı Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar verdi. Bayraktar, 'Bu algı oyunları ve iftiralar ülkemizin tam bağımsız ve müreffeh geleceği önünde asla duramayacak.' diye konuştu.

11 Ağustos 2022 Perşembe 11:47 - Güncelleme:
ABONE OL

Cumhuriyet ve BirGün gazeteleri Teknofest üzerinden yine bir algı operasyonuna girişti.

Teknofest'in Karadeniz etabı için çalışmalar hız kesmeden devam ederken, söz konusu gazeteler çirkin bir habere imza attı.

'Damadın festivali için kasayı açtılar' başlığıyla yapılan haber, adeta elde edilen başarılardan duyulan hazımsızlığı gözler önüne serdi.

BAYRAKTAR'DAN CEVAP

Algı operasyonuna tepki gösteren Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar, Twitter hesabında şöyle yazdı:

Teknofest "damadın" değil milyonlarca vatandaşımızın katılıp, yüzbinlerce gencimizin ileri teknoloji alanlarında projeler geliştirerek yarıştığı milletimize ait bir festivaldir.

Bu algı oyunları ve iftiralar ülkemizin tam bağımsız ve müreffeh geleceği önünde asla duramayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.