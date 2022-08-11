Cumhuriyet ve BirGün gazeteleri Teknofest üzerinden yine bir algı operasyonuna girişti.

Teknofest'in Karadeniz etabı için çalışmalar hız kesmeden devam ederken, söz konusu gazeteler çirkin bir habere imza attı.

'Damadın festivali için kasayı açtılar' başlığıyla yapılan haber, adeta elde edilen başarılardan duyulan hazımsızlığı gözler önüne serdi.

BAYRAKTAR'DAN CEVAP

Algı operasyonuna tepki gösteren Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar, Twitter hesabında şöyle yazdı:

Teknofest "damadın" değil milyonlarca vatandaşımızın katılıp, yüzbinlerce gencimizin ileri teknoloji alanlarında projeler geliştirerek yarıştığı milletimize ait bir festivaldir.

Bu algı oyunları ve iftiralar ülkemizin tam bağımsız ve müreffeh geleceği önünde asla duramayacak.