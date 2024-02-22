Coşkun Başbuğ: KAAN'da bir aksaklık olsa davul zurna çalacaklardı

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen milli muharip uçağı KAAN, Ankara semalarında ilk uçuşunu yaptı. Mürted Hava Meydanı'ndan kalkan Milli Muharip Uçağı, bir süre uçuş yaptıktan sonra başarıyla tekrar üssüne döndü.

Türkiye'nin savunma sanayii hamleleri, CHP yandaşlarını rahatsız etti. Cumhuriyet Gazetesi'nin iki yıl önce KAAN'la ilgili 'Kalorifer peteği gibi' benzetmesine, tvnet yayınında atıfta bulunan Star Gazetesi Yazarı Coşkun Başbuğ, "Bugün programa gelmeden baktım. Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel, bana göre 'hani artık bundan kaçış yok' diyerek sosyal medya hesaplarından bir kutlama mesajı paylaşmışlar. Yahu muhalefetsin de ülkeye değil." diye konuştu.

"KAAN'DA, TOGG'DA BİR AKSAKLIK OLSA DAVUL ZURNA ÇALACAKLARDI"



Yerli ve milli projelerin siyaset üstü konular olduğunu belirten Başbuğ, "Burada hala olanı görmezden gelme veya olana kulp takma var. O zaman hemen boynundaki yuların ucunu takip ederim. Nereye gidiyor acaba bu diye. Bu cenah aynısını Togg'da da yaptı. Ondan sonra KAAN'da aynısını yaptı, KIZILELMA'da yaptı. Her projeye bir kulp taktı ." ifadelerini kullandı.

"Her projeye bir kulp taktılar." diyen Başbuğ, "Devrim otomobilinin başına gelen, Togg'un KAAN'ın başına gelse davul zurna çalacaklardı." dedi.

Başbuğ, KAAN'ın ülkeye maddi olarak çok büyük kazanç sağlayacağını söyledi.