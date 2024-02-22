İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Şubat 2024 Perşembe / 13 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,0241
  • EURO
    33,7208
  • ALTIN
    2023.66
  • BIST100
    9312.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • Coşkun Başbuğ: KAAN'da bir aksaklık olsa davul zurna çalacaklardı
Medya

Coşkun Başbuğ: KAAN'da bir aksaklık olsa davul zurna çalacaklardı

TUSAŞ tarafından üretilen milli muharip uçağı KAAN, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. CHP yandaşı Cumhuriyet Gazetesi'nin iki yıl önce KAAN'la ilgili 'Kalorifer peteği gibi' benzetmesine atıfta bulunan Star Gazetesi Yazarı Coşkun Başbuğ, 'Her projeye bir kulp taktılar. Devrim otomobilinin başına gelen; Togg'un, KAAN'ın başına gelse davul zurna çalacaklardı.' dedi.

22 Şubat 2024 Perşembe 08:16 - Güncelleme:
Coşkun Başbuğ: KAAN'da bir aksaklık olsa davul zurna çalacaklardı
ABONE OL

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen milli muharip uçağı KAAN, Ankara semalarında ilk uçuşunu yaptı. Mürted Hava Meydanı'ndan kalkan Milli Muharip Uçağı, bir süre uçuş yaptıktan sonra başarıyla tekrar üssüne döndü.

Türkiye'nin savunma sanayii hamleleri, CHP yandaşlarını rahatsız etti. Cumhuriyet Gazetesi'nin iki yıl önce KAAN'la ilgili 'Kalorifer peteği gibi' benzetmesine, tvnet yayınında atıfta bulunan Star Gazetesi Yazarı Coşkun Başbuğ, "Bugün programa gelmeden baktım. Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel, bana göre 'hani artık bundan kaçış yok' diyerek sosyal medya hesaplarından bir kutlama mesajı paylaşmışlar. Yahu muhalefetsin de ülkeye değil." diye konuştu.

"KAAN'DA, TOGG'DA BİR AKSAKLIK OLSA DAVUL ZURNA ÇALACAKLARDI"

Yerli ve milli projelerin siyaset üstü konular olduğunu belirten Başbuğ, "Burada hala olanı görmezden gelme veya olana kulp takma var. O zaman hemen boynundaki yuların ucunu takip ederim. Nereye gidiyor acaba bu diye. Bu cenah aynısını Togg'da da yaptı. Ondan sonra KAAN'da aynısını yaptı, KIZILELMA'da yaptı. Her projeye bir kulp taktı ." ifadelerini kullandı.

"Her projeye bir kulp taktılar." diyen Başbuğ, "Devrim otomobilinin başına gelen, Togg'un KAAN'ın başına gelse davul zurna çalacaklardı." dedi.

Başbuğ, KAAN'ın ülkeye maddi olarak çok büyük kazanç sağlayacağını söyledi.

  • KAAN
  • Coşkun Başbuğ
  • togg

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.