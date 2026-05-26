Coşkun Sabah, Zamanı Geldi programına konuk oldu: Babam iflas edince abimle müziğe başladık

Ekin Olcayto ve Tayyar Işıksaçan'ın sunduğu programda sevilen şarkılarını canlı yayında seslendiren Coşkun Sabah, hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

"Babam iflas edince abimle birlikte müziğe başladık" sözleriyle dikkat çeken usta sanatçı, müzik kariyerine Maksim Gazinosu'nun saz grubunda ud çalarak başladığını anlattı. Fahrettin Aslan dönemine dair anılarını paylaşan Sabah, "Fahrettin Aslan'a ud çaldım, öyle gazinoya girdim" dedi.

Sanat hayatını anlatırken "Önce udiyim, sonra besteciyim... En son sesim gelir" sözleriyle dikkat çeken Coşkun Sabah, programda Bülent Ersoy ve rahmetli Zeki Müren hakkında da çarpıcı iddialarda bulundu.

Yeni nesil sanatçılar arasında Mela Bedel'i beğendiğini söyleyen Sabah, canlı performansları ve keyifli sohbetiyle izleyicilere nostalji dolu anlar yaşattı.

