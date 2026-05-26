Coşkun Sabah, Zamanı Geldi programına konuk oldu: Babam iflas edince abimle müziğe başladık

Türk müziğinin usta isimlerinden Coşkun Sabah, arife günü 360 ekranlarında yayınlanan “Zamanı Geldi” programının konuğu oldu. “Babam iflas edince abimle birlikte müziğe başladık” sözleriyle dikkat çeken usta sanatçı, müzik kariyerine Maksim Gazinosu'nun saz grubunda ud çalarak başladığını anlattı. Fahrettin Aslan dönemine dair anılarını paylaşan Sabah, “Fahrettin Aslan'a ud çaldım, öyle gazinoya girdim” dedi.

HABER MERKEZİ26 Mayıs 2026 Salı 17:09 - Güncelleme:
Ekin Olcayto ve Tayyar Işıksaçan'ın sunduğu programda sevilen şarkılarını canlı yayında seslendiren Coşkun Sabah, hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

"Babam iflas edince abimle birlikte müziğe başladık" sözleriyle dikkat çeken usta sanatçı, müzik kariyerine Maksim Gazinosu'nun saz grubunda ud çalarak başladığını anlattı. Fahrettin Aslan dönemine dair anılarını paylaşan Sabah, "Fahrettin Aslan'a ud çaldım, öyle gazinoya girdim" dedi.

Sanat hayatını anlatırken "Önce udiyim, sonra besteciyim... En son sesim gelir" sözleriyle dikkat çeken Coşkun Sabah, programda Bülent Ersoy ve rahmetli Zeki Müren hakkında da çarpıcı iddialarda bulundu.

Yeni nesil sanatçılar arasında Mela Bedel'i beğendiğini söyleyen Sabah, canlı performansları ve keyifli sohbetiyle izleyicilere nostalji dolu anlar yaşattı.

Ekin Olcayto ve Tayyar Işıksaçan'ın sunumuyla hazırlanan Zamanı Geldi, hafta içi her sabah saat 08.45'te canlı yayınla 360 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

