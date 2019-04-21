Çukur 62. Son bölümde ortalık karışıyor, korku dolu anlar!

Çukur’un 63. yeni bölüm fragmanını seyirciler iple çekiyordu. Çukur’da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Çukur’un son bölümünde Timsah Yamaç’a ulaşmak için Cumaliyi rehin alır ve onu ellerinden tavana bağlar. Timsah “Sen gerçekten Cumali Koçovalı mısın?” diye sorar. Cumali ise “Sabahtan beri söylüyorum. Ben Cumali Koçovalıyım ya.” der. Timsah ise planının işe yaramadığını görünce “O zaman kardeşin seni neden almaya gelmiyor?” diye çıkışır. Vartolu Timsah’ın yanına gelir ve selam verir. Timsah bu duruma şaşırır. Cumali “Sen sahi neden geldin olum ya?” diye sorar. Vartolu ise “Borcumu ödemeye.” der. Yamaç’ın acil bir durum için gitmesi gerekir. Damla da onunla gelmek ister. Yamaç buna karşı çıkınca Damla ise “Ben Sena değilim!” diyerek çıkışır. Cumali, Salih ve Medet’in bir kamyonun önüne bağlandığı korku dolu dakikalar gerilimi yükseltirken, üçlünün nasıl kurtulacağı merakla bekleniyor. İşte Çukur 63. Yeni bölüm fragmanı ve 62. Son bölüm özeti…

ÇUKUR 63. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Show TV’nin sevilen dizisi Çukur’un 63. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 62. BÖLÜM ÖZETİ

Yamaç’a ulaşmak isteyen Timsah’ın, Cumali’yi rehin aldığı heyecan dolu tanıtımda abisinin yardımına gelen Vartolu Salih, Cumali’ye borcunu ödemek istiyor. Yamaç’la birlikte gitmek isteyen Damla, “Ben Sena değilim!” sözleriyle Yamaç’ın sabrını taşırıyor. Cumali, Salih ve Medet’in bir kamyonun önüne bağlandığı korku dolu dakikalar gerilimi yükseltirken, üçlünün nasıl kurtulacağı merakla bekleniyor.

ÇUKUR DİZİSİ KONUSU

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. “Ölene kadar mutlu” olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?

Senaryosunu Gökhan Horzum, yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün üstleniyor.

ÇUKUR DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

ARAS BULUT İYNEMLİ

Aras Bulut İynemli, 25 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Yeşim adında ablası ve Orcun adında abisi vardır. Abisi tiyatrocu, ablası da ses sanatçısıdır. Babasının adı Cengiz, annesinin adı Sevtap’dır. Beşiktaş Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi’nde uçak mühendisliği okumaktayken oyunculuk yapmaya başladığından okulunu dondurdu. Patos reklamında da oynayan İynemli, başka bir reklam filminde İtalyan futbolcuyu canlandırırken yönetmen Zeynep Günay’ın dikkatini çekmiş, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin deneme çekimlerine çağrılmış ve deneme çekimlerinde başarılı olmuştur. Aras Bulut İynemli, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde Mete Akarsu karakterini canlandırdı. Bu dizide senaryo gereği ilerleyen bölümlerde müzisyen olmuş ve İyi Düşün Taşın şarkısını coverlamış ve yeni şarkılar bestelemiştir. 2012 yılında çekimleri tamamlanan, 2013 Mart ayında Türkiye gösterime giren Mahmut ile Meryem filminin başrolüdür. Ancak filmde Aras Bulut İynemli’nin oyunculuğu birçok eleştirmen tarafından beğenilmemiştir. 2013 yılında Çağan Irmak tarafından keşfedilmiş ve Deniz Celiloğlu ile LGBT temalı “Tamam mıyız ?” adlı filmde başrol oynamıştır. Eleştirmenler tarafından canlandırdığı engelli İhsan karakteri ve oyunculuğu beğenilmiştir.

2013-2014 yılları arasında “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde Şehzade Bayezid olarak rol almıştır. Günümüzde Maral: En Güzel Hikâyem adlı dizide Hazal Kaya ile birlikte başrolü paylaşmaktadır. Bu dizide Sarp karakterini canlandırmaktadır.

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Dilan Çiçek Deniz, 28 Şubat 1995 tarihinde Sivas’ta doğdu. 22 yaşındaki oyuncu, Lise eğitimi esnasında 3 yıl boyunca tiyatro eğitimi aldı ve 17 yaşındayken katıldığı Liselerarası Tiyatro Yarışması’nda oyunculuk ödülü aldı.

Ege Üniversitesi Turizm Rehberliği’ni kazandı ve burada okurken asıl istediği bölüm olan Karşılaştırmalı Edebiyat için sınava yeniden girdi ve bölümü kazanarak geçiş yaptı.

ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL

Erkan Kolçak Köstendil, 16 Ocak 1983 tarihinde Bursa’da doğmuştur. İlkokulu ve ortaokulu Bursa’da okudu. Bursa Atatürk Lisesi’nden mezun olduktan sonraİstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde okudu ve bitirdi.Tiyatroya Tuncay ÖzinelTiyatrosu’nda başladı. Çeşitli tiyatro oyunlarında, film ve dizilerde rol aldı. Orta metraj film olan “Torbacının Esrarı” adlı filmin senaryosunu yazdığı gibi çekimlerini de kendisi Amsterdam ve İstanbul’da tamamladı. Yazdığı, yönettiği ve oynadığı “Karşı Cinsle Tanışma Sanatı” adlı tiyatro oyunu Isparta “sanal cafe”de sahnelenmiştir.2014 yılında “Ulan İstanbul” dizisinde Karlos karakterini canlandırmaktadır. Erkan Kolçak Köstendil, 2014 yılında, başrollerinde Uğur Polat, Şebnem Bozoklu,Sevtap Özaltun, Kaan Yıldırım’ın oynadığı “Ulan İstanbul” adlı dizide oynamaktadır.