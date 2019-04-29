Çukur 64. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 63. son bölümde Yüzüklünün kim olduğu ortaya çıktı!

Çukur 64. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur’un 64. yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Çukur’un son bölümünde Kahvehaneye giden Yamaç Yüzüklü’yü öğreniyor. Yüzüklü’nün Yücel olduğunu öğrenen Yamaç, babasına “Yücel? Bizim Yücel?” diye soruyor. Yamaç sinirlenip etrafı kırıp dökerken bir kötü haber daha geliyor. Yüzüklü tarafından kaçırılan Akşın her yerde aranıyor ve bulunuyor. Fakat yerdeki iki kanat üstüne yerleştirilmiş olan Aşkın hayatını kaybediyor. Cumali mekan basıyor ve kimseye acımıyor. Cumali “Yüzüklü nerede?” diye soruyor. Bir kayıpla daha baş edecek gücü olmayan Koçovalılar, dört bir koldan Akşın’ı bulmak için seferber olacak. Aliço, Yüzüklü’nün bıraktığı ipucu sayesinde Akşın’a adım adım yaklaşacak. İşte Çukur 64. Yeni bölüm fragmanı ve Çukur 63. Son bölüm özeti sizlerle…

Show TV’nin sevilen dizisi Çukur’un 64. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 63. BÖLÜM ÖZETİ

Akşın’ın kaçırıldığı haberi, Çukur’a kor gibi düşecek. Bir kayıpla daha baş edecek gücü olmayan Koçovalılar, dört bir koldan Akşın’ı bulmak için seferber olacak. Aliço, Yüzüklü’nün bıraktığı ipucu sayesinde Akşın’a adım adım yaklaşacak. Bu sırada Vartolu Salih de, Çukur'da kendi kurallarına göre iş yapmaya çalışan Savaş ile mücadele içine girecek. İki tarafın yüzleşmesi, Koçovalıların karşısına yeni bir düşmanın çıkmasına neden olacak. Yüzüklü’nün Yücel olduğunu öğrenen Yamaç, bu gerçekle sarsılırken; Yamaç’la birlikte beklenmedik sürpriz bir isim Yücel’le karşı karşıya gelecek.

ÇUKUR DİZİSİ KONUSU

İstanbul'un en belalı mahallerinden Çukur'un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur'u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur'a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur'u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. “Ölene kadar mutlu” olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur'un ve Yamaç'ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç'ın Çukur'daki geleceği ve Sena'nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?

ÇUKUR DİZİSİ OYUNCULARI

ARAS BULUT İYNEMLİ

1990 yılında İstanbul’da doğan Aras Bulut İynemli, Beşiktaş Anadolu Lisesi mezunudur ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Uçak Mühendisliği bölümünde okumaktadır. İlk olarak Arka Sokaklar dizisi ile kamera karşısına geçen İynemli, 2010-2013 yıllarında Mete Akarsu karkaterini canlandırdığı “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisi ile tanındı. 2013-2014 yılları arasında “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde Şehzade Bayezid rolünü canlandırdı. 2015 yılında “Maral” dizisinde Hazal Kaya ile başrolü paylaştı. 2015-2016 yıllarında “İçerde” dizisinde Umut/Mert karakterini canlandırdı. Aras Bulut İynemli, “Çukur” dizisinde Yamaç karakterini canlandırmaya devam etmektedir.

Aras Bulut İynemli’nin Oynadığı Diziler

Çukur / Yamaç / 2017-

İçerde / Umut, Mert / 2016 – 2017

Maral: En Güzel Hikayem / Sarp Altan / 2015

Muhteşem Yüzyıl / Şehzade Bayezid / 2013 – 2014

Öyle Bir Geçer Zaman ki / Mete Akarsu / 2010 – 2013

Arka Sokaklar / Şeref / 2009

Aras Bulut İynemli’nin Oynadığı Filmler

Pek Yakında / Konuk Oyuncu / 2014

Mahmut ile Meryem / Mahmut / 2013

Tamam Mıyız? / İhsan / 2013

ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL

1983 yılında Bursa’da doğan Erkan Kolçak Köstendil, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. 2008 yılında “Güz Sancısı” filmi ile sinemaya adım atan Köstendil, Sakarya Fırat, Merhamet ve Ulan İstanbul dizilerinde rol aldı. Muhteşem Yüzyıl: Kösem’de Şahin Giray Han’ı canlandıran Köstendil, halen “Çukur” dizisinde Vartolu rolünü canlandırmaktadır.

Erkan Kolçak Köstendil’in Oynadığı Diziler

Çukur / Vartolu / 2017-

Familya / Toprak / 2016

Muhteşem Yüzyıl: Kösem / Şahin Giray Han / 2015

Ulan İstanbul / Karlos / 2014

Merhamet / Mehmet / 2013

Sakarya Fırat / Mahmut Karakum / 2009-2010

Erkan Kolçak Köstendil’in Oynadığı Filmler

Kara Bela / Güven / 2015

İtirazım Var / Süpermen / 2014

Güz Sancısı / Nümayişçi / 2008

RIZA KOCAOĞLU

19 Mart 1979 yılında İzmir’de dünyaya gelen Rıza Kocaoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Babası Göztepe’nin yıllarca tribün amigoluğunu yapan başbakan lakaplı İsmail Kocaoğlu’dur. Çağan Irmak'ın “Bana Şans Dile” filmi ile 2001 yılında sinemaya adım atan Rıza Kocaoğlu, Bugüne kadar 50'ye yakın sinema filminde ve TV dizisinde yer aldı.

Son olarak “İçerde” dizisinde Davut rolünü canlandıran oyuncu, şimdilerde Show Tv ekranlarında yayınlanmakta olan “Çukur” dizisinde Aliço karakterine hayat veriyor. Fanatik bir Göztepe taraftarı olan Rıza Kocaoğlu, 1.70 metre boyunda 66 kilo ve Balık burcudur.

Ödülleri:

2015 – Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri – “Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu” – Ormanlardan Hemen Öncek Gece

2015 – Tiyatro Eleştirmenleri Birliği (TEB) Ödülleri – “Yılın Erkek Oyuncusu” – Ormanlardan Hemen Öncek Gece

2001 – Şule Büyülü Fener Film Festivali – “En İyi Erkek Oyuncu” – Bana Şans Dile