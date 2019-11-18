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Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur 76. yeni bölümde neler olacak?

Her hafta pazartesi günleri reyting rekorları kıran Çukur'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur 76. yeni bölümde neler olacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Çukur'un bu akşamki yayınlanacak olan bölümünde annesini almak için Koçovalılar’a misafir olan Azer, ilk kez Koçovalı ailesini tanıyacak. Yamaç’ın Fadik’i kurtarması Azer-Yamaç karşılaşmasını engellemeyecek. Fadik’in ve Efsun’un itirazlarına aldırmayan Azer ve Yamaç’ın kavgası nefesleri kesecek. Geri dönüşü olmayan bir yola giren Akın eski müttefiklerinden yardım isterken annesiyle yaşayacağı yüzleşme yeni soru işaretleri doğuracak. Bir sonraki adımı merakla beklenen Cumali’yle ilgili duyduklarından sonra harekete geçen Damla çok büyük bir sürprizle karşılaşacak. Çukur yeni bölüm hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

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Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur 76. yeni bölümde neler olacak? sorusunun yanıtı tüm Çukur takipçileri tarafından merak ediliyor. Yamaç’ın Fadik’i kurtarması Azer-Yamaç karşılaşmasını engellemeyecek. Fadik’in ve Efsun’un itirazlarına aldırmayan Azer ve Yamaç’ın kavgası nefesleri kesecek. Geri dönüşü olmayan bir yola giren Akın eski müttefiklerinden yardım isterken annesiyle yaşayacağı yüzleşme yeni soru işaretleri doğuracak. Bir sonraki adımı merakla beklenen Cumali’yle ilgili duyduklarından sonra harekete geçen Damla çok büyük bir sürprizle karşılaşacak. Çukur'un yeni bölümü yine izleyenlerin nefesini kesecek. 
 
ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI! 
Her hafta pazartesi günleri ekranlara gelen Çukur'un 76. bölüm fragmanı yayınlandı.
 

ÇUKUR 3. SEZON 9. BÖLÜM 2. FRAGMAN

ÇUKUR'UN 76. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Annesini almak için Koçovalılar’a misafir olan Azer, ilk kez Koçovalı ailesini tanıyacak.
 
Yamaç’ın Fadik’i kurtarması Azer-Yamaç karşılaşmasını engellemeyecek. Fadik’in ve Efsun’un itirazlarına aldırmayan Azer ve Yamaç’ın kavgası nefesleri kesecek.
 
Geri dönüşü olmayan bir yola giren Akın eski müttefiklerinden yardım isterken annesiyle yaşayacağı yüzleşme yeni soru işaretleri doğuracak. Bir sonraki adımı merakla beklenen Cumali’yle ilgili duyduklarından sonra harekete geçen Damla çok büyük bir sürprizle karşılaşacak. Vartolu, Ziya’ya bir adım daha yaklaşmak için Celasun ve Meke’nin yardımını alacak. Vartolu ve Ziya’nın karşılaşması heyecanla beklenecek.
 

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Azer, Fadik’i kurtaranın Yamaç olduğunu öğreniyor. Selim, kızı Karaca’yı kurtarmak için Azer’in karşısına çıkıyor. Cumali, Murtaza’nın sadakatini sınarken, bu durum bazı güçlerin birleşmesine sebep oluyor.
 
Aliço’yu kurtarmayı kafasına koyan Yamaç yeniden harekete geçecek. Aliço ile Yavuz arasında yaşanan gergin dakikalar tansiyonu tırmandırıdı. Vartolu ve Medet, sonunda kavuşuyor.
 
Yamaç’ın Aliço’ya ulaşıp ulaşmayacağı büyük bir heyecanla beklenirken, Yamaç ile Nehir arasında yaşanacak sürpriz gelişme izleyenleri şaşırtacak.

Dünya genelinde yayınlanacak: Kendi dillerinde Türkiye´yi anlattılar

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