Cuma günü televizyonda hangi diziler var? İşte 15 Ocak 2021 cuma dizileri

Cuma günü televizyonda hangi diziler var? sorusunun yanıtı takip ettikleri diziler dışında birşeyler izlemek isteyenler tarafından merak ediliyor. Cuma dizileri ertesi günün hafta sonu olması dolayısıyla izleyiciler tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta bazı diziler yayınlarına 1 hafta ara vermişti. Peki bu akşam Star Tv, Show Tv, Kanal D, TRT1, Atv, Fox Tv ve Tv 8'de hangi diziler var? İşte 15 Ocak 2021 cuma dizileri.
CUMA DİZİLERİ
Cuma yayın akışı içerisinde birbirinden farklı yapımlar bulunuyor.
Star Tv'de Akrep dizisinin 6. bölümü var.
Atv'de Akıncı dizisi 3. bölümüyle ekrana gelecek.
FOX Tv'de Son Yaz dizisi 3. bölüm yayınlanacak.
Show Tv'de Ramo dizi 28. bölümüylle izleyici karşısına çıkacak.
Kanal D'de Arka Sokaklar 573. bölüm yayınlanacak.
TRT1'de Payitaht Abdülhamid izleyicisiyle buluşacak.
Tv8'de ise Kırmızo Oda 20. bölüm olacak.
15 OCAK 2021 KANALLARIN YAYIN AKIŞI
Kanal D yayın akışı
07:00 Sihirli Annem Ulusal
11:00 Yaprak Dökümü Dram
13:00 Gelinim Mutfakta Yarışma
15:45 Yatıya Misafirim Var Yarışma
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar Polisiye
Star TV yayın akışı
05:00Geniş Aile (tekrar)
07:00Mesut Yar İle Bugün
13:15Gerçeğin Peşinde Diğer
16:30 Söz (tekrar)
18:30Star Haber
20:00 Akrep
Fox TV yayın akışı
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün Life Style
13:00 Aşk Yeniden - Tekrar Romantik Komedi
13:45 Temizlik Benim İşim Yarışma
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada Yarışma
19:00 Selçuk Tepeli İle Haberler
20:00 Son Yaz
23:15 Sen Çal Kapımı - Tekrar Romantik Komedi
Show TV yayın akışı
06:00 Çocuktan Al Haberi Yarışma
07:30 Yeni Gelin Diğer
11:30 Turgay Başyayla İle Life Style
12:30 Adını Feriha Koydum Diğer
15:15 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme Life Style
18:45 Show Ana Haber
20:00 Ramo
ATV yayın akışı
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Ulusal
13:00 Atv Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma Dram
16:20 Esra Erol'da Life Style
19:00 Atv Ana Haber Bülteni
20:00 Akıncı
22:45 Hercai Dram