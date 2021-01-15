Cuma günü televizyonda hangi diziler var? İşte 15 Ocak 2021 cuma dizileri

15 Ocak 2021 Cuma 13:05 - Güncelleme: 15 Ocak 2021 Cuma 13:05

Cuma günü televizyonda hangi diziler var? sorusunun yanıtı takip ettikleri diziler dışında birşeyler izlemek isteyenler tarafından merak ediliyor. Cuma dizileri ertesi günün hafta sonu olması dolayısıyla izleyiciler tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta bazı diziler yayınlarına 1 hafta ara vermişti. Peki bu akşam Star Tv, Show Tv, Kanal D, TRT1, Atv, Fox Tv ve Tv 8'de hangi diziler var? İşte 15 Ocak 2021 cuma dizileri.

CUMA DİZİLERİ

Cuma yayın akışı içerisinde birbirinden farklı yapımlar bulunuyor.

Star Tv'de Akrep dizisinin 6. bölümü var.

Atv'de Akıncı dizisi 3. bölümüyle ekrana gelecek.

FOX Tv'de Son Yaz dizisi 3. bölüm yayınlanacak.

Show Tv'de Ramo dizi 28. bölümüylle izleyici karşısına çıkacak.

Kanal D'de Arka Sokaklar 573. bölüm yayınlanacak.

TRT1'de Payitaht Abdülhamid izleyicisiyle buluşacak.

Tv8'de ise Kırmızo Oda 20. bölüm olacak.

15 OCAK 2021 KANALLARIN YAYIN AKIŞI

Kanal D yayın akışı

07:00 Sihirli Annem Ulusal

11:00 Yaprak Dökümü Dram

13:00 Gelinim Mutfakta Yarışma

15:45 Yatıya Misafirim Var Yarışma

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar Polisiye

Star TV yayın akışı

05:00Geniş Aile (tekrar)

07:00Mesut Yar İle Bugün

13:15Gerçeğin Peşinde Diğer

16:30 Söz (tekrar)

18:30Star Haber

20:00 Akrep

Fox TV yayın akışı

11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün Life Style

13:00 Aşk Yeniden - Tekrar Romantik Komedi

13:45 Temizlik Benim İşim Yarışma

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada Yarışma

19:00 Selçuk Tepeli İle Haberler

20:00 Son Yaz

23:15 Sen Çal Kapımı - Tekrar Romantik Komedi

Show TV yayın akışı

06:00 Çocuktan Al Haberi Yarışma

07:30 Yeni Gelin Diğer

11:30 Turgay Başyayla İle Life Style

12:30 Adını Feriha Koydum Diğer

15:15 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme Life Style

18:45 Show Ana Haber

20:00 Ramo

ATV yayın akışı

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Ulusal

13:00 Atv Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma Dram

16:20 Esra Erol'da Life Style

19:00 Atv Ana Haber Bülteni

20:00 Akıncı

22:45 Hercai Dram