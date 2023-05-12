14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere az bir süre kala terör örgütü FETÖ'nün kaset kumpasıyla hedef alınan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı. Öte yandan 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise FETÖ'yü aklama çabasına girerek, kaset kumpasını Rusya'ya yıkmaya çalıştı. Tüm bu yaşananların ardından birçok Memleket Partisi il bazında Cumhur İttifakı'nı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı aldı.

"BİR OY MEMLEKET'E, BİR OY RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A"

Memleket Partisi (MP) Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından MP'nin Kula İlçe Başkanı Nazır Yaşar, yaptığı açıklamayla "Bir oy Memleket'e, bir oy Recep Tayyip Erdoğan'a" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin seçimlere 3 gün kala Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından siyasi arena kızışırken, MP'nin Kula İlçe Başkanı Nazır Yaşar'dan çarpıcı bir açıklama geldi. 14 Mayıs'taki seçimler için Memleket Partisi'nin milletvekili adaylarını desteklemeye devam edeceklerini söyleyen İlçe Başkanı Yaşar yaptığı açıklamada, "Bir oy Memleket'e, bir oy Reis'e" dedi.

MEMLEKET PARTİSİ UŞAK CUMHUR İTTİFAKI'NI DESTEKLEYECEK

Memleket Partisi Uşak İl Başkanı Engin Toraman görevinden istifa ettiğini, 14 Mayıs'taki seçimlerde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini bildirdi.

İş yerinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Toraman, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin "FETÖ'cü usuller kullanılarak kaset kumpasıyla, CHP yandaşı gazetecilerin baskısıyla" cumhurbaşkanı adaylığından çekilmek zorunda bırakıldığını söyledi.

Uşak İl Başkanlığı yönetimini yaklaşık 3 ay önce kurduklarını aktaran Toraman, "Bugüne kadar genel başkanımızın arkasında durduk. FETÖ'cüler, PKK'lılar, itilmişler, ülkeye faydası olmayan bir ton insan hepsi karalamaya çalıştı. Bunu da başardılar. Sonuçta Muharrem İnce de bir insan. Onun da gururu, şerefi var. Yapacak bir şeyi kalmadı. Havluyu attı. Biz de her şeyi düşünerek, vatanımıza, milletimize nasıl faydalı oluruz diye düşünerek, doğrusu olan Cumhur İttifakı'nı, Sayın Erdoğan'ı destekleyeceğiz." dedi.

Millet İttifakı'nı eleştiren ve seçmene hiçbir vaadinin bulunmadığını dile getiren Toraman, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunların derdi seçimi kazanmak ya da ülkeyi refah seviyelere getirmek değil. Bunların derdi, Erdoğan gitsin de ne olursa olsun. Öyle bir dünya yok. Biz Erdoğan'ın, Cumhur İttifakı'nın sonuna kadar arkasında olacağız. Onlara inat da değil, doğrusu bu. Vatan, millet her şeyden önemli. Ben Memleket Partisi Uşak İl Başkanı olarak memleketimizin geleceğinin FETÖ'cüler ve küresel güçler tarafından şekillendirilmesine gönlüm razı olmadığı için bu kararı almış bulunuyorum. Cumhur İttifakı'nı destekliyorum, sonuna kadar da destekleyeceğim."

Görevinden istifa ettiğini açıklayan Toraman, il yönetiminden bazı isimlerin de kendisiyle aynı fikirde olduğunu sözlerine ekledi.

"MHP ÇATISI ALTINDA DEVAM EDECEĞİM"

Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayı Yusuf İhsan Atasun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile milletvekiliği adaylığından çekildiğini duyurdu.

Atasun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli kamuoyu, bugün yaşanan gelişmeler neticesinde, Sayın Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi nedeniyle gördüğüm lüzum üzerine Memleket Partisi Milletvekilliği adaylığından çekiliyorum.

Yoluma, şehrimize daha faydalı olacağına inandığım, aynı tribün çatısı altında bulunduğum Kayseri için en çok çalışan Milletvekili M. Baki Ersoy ile MHP çatısı altında devam edeceğim. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

MEMLEKET PARTİSİ TRABZON TEŞKİLATI, ERDOĞAN'I DESTEKLEYECEK

Memleket Partisi Trabzon milletvekili adayı Erkan Armutçu, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini söyledi.

Armutçu, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, halkın 14 Mayıs'ta sandıkta karar vereceğini belirterek, "Bütün Türkiye de bu karara saygı duyacaktır." dedi.

Partilerinin Genel Başkanı Muharrem İnce'nin dün Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini anımsatan Armutçu, "Ortada kalan adaylarda ise biz Trabzon İl Teşkilatı, 18 ilçe olmak üzere Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destek verme kararı aldık. Bizi bu duruma düşüren, bizi 45 günden beri karalayan Millet İttifakı'na herhangi bir desteğimiz olmayacaktır. Zaten bu Millet İttifakı, PKK'nın siyasi uzantıları ile işbirliği halindedir. Hiçbir cumhurbaşkanı yoktur ki 300 milyar dolar borç parayla ülke yönetebilsin." diye konuştu.

Armutçu, siyasi partilerin demokrasinin temeli olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Ama bu kirli kampanyaları gördükçe halkımızdan istirham ediyorum ki bir oy Memleket Partisi'ne, bir oy Recep Tayyip Erdoğan'a versinler. Ülkenin çıkarları doğrultusunda şu anda cumhurbaşkanları içerisinde ülke, vatan, din için Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan başka bir çıkar yol kalmamıştır. Sözde demokrat Millet İttifakı, FETÖ ve PKK bağlantılı 45 gündür üzerimize gelmiştir. Üzerimize atılmayan bir iftira kalmamıştır, bu yüzden olayı biz Memleket Partisi olarak ilkelerimizden vazgeçmeyerek 'Yine Atatürk, yine vatan, yine millet!' diyoruz. Vekillik oylarınızı da partimize istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı oylarınızı ise Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a istiyoruz."

MEMLEKET PARTİSİ AKSARAY İL BAŞKANI CUMHUR İTTİFAKI'NI DESTEKLEYECEĞİNİ AÇIKLADI

Memleket Partisi Aksaray İl Başkanı Oktay Künt, görevinden istifa ettiğini, 14 Mayıs'taki seçimlerde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini bildirdi.

Künt, yaptığı yazılı açıklamada, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin kaset kumpası ve gazetecilerin baskısı ile Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmek zorunda bırakıldığını belirtti.

Memleket Partisi Aksaray İl Başkanı olarak memleketin geleceğinin FETÖ'cüler ve küresel güçler tarafından şekillendirilmesine gönlünün razı olmadığını vurgulayan Künt, şunları kaydetti:

"Tarafımı milli olan siyasetten, yani Cumhur İttifakı'ndan yana belirliyorum ve 14 Mayıs günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğim. Memleket Partisi İl Başkanlığı görevimden de istifa ediyorum."

AK Parti Aksaray İl Başkanlığını ziyaret eden Künt ve beraberindekilere rozet takıldı.

HAKKARİ'DE MEMLEKET PARTİSİ İL BAŞKANI VE BAZI TEŞKİLAT MENSUPLARI AK PARTİ'YE KATILDI

Memleket Partisi Hakkari İl Başkanı Enver Samioğlu ile bazı teşkilat mensupları, istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

Beraberindekilerle AK Parti'nin seçim bürosunu ziyaret eden Samioğlu, gazetecilere, Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce'ye yapılanları kabul etmediklerini söyledi.

İl ve ilçelerdeki üyelerle AK Parti'ye katılma kararı aldıklarını belirten Samioğlu, "Seçimlerde doğru yolu seçtik ve doğru yolda karar almaya adım attık. Cumhur İttifakı'nda yer almaya karar verdik. Vatanımıza, milletimize hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.

Samioğlu ve beraberindekilere rozet takan AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya da Cumhur İttifakı'nda yer almanın doğru bir karar olduğunu dile getirdi.

Muharrem İnce'ye yapılan haksızlığı kabul etmediklerini belirten Kaya, "Başkan Samioğlu ve parti teşkilatının partimize katılma süreci önceki haftaya dayanıyor. Bir hafta önce bizlere katılmak istediklerini beyan etmişlerdi. Seçim çalışmalarında olduğumuz için katılım bugün gerçekleşti. Partimize katılan Samioğlu ve partililere teşekkür ederim." dedi.