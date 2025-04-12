Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 24 TV'ye 4. Antalya Diplomasi Forumu'nu değerlendirdi. 24 TV Muhabiri Yağmur Yıldız'ın sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 4. Antalya Diplomasi Forumu'na bu sene 7 bine yakın katılımcı olduğunu söyledi.

Foruma yoğun bir katılım olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "4. Antalya Diplomasi Forumu, 150'de fazla ülkeden katılımcı, 20'nin üzerinde devlet-hükmet başkanı, 70'in üzerinde bakan, yüzlerce devlet yetkilisi, sadece devlet yetkililer değil sivil toplum kuruluşlarından, akademi dünyasından, düşünce kuruluşlarından çok farklı katılımcı ikinci gününde de son derce canlı bir şekilde devam ediyor." dedi.

"TÜRKİYE DİPLOMASİNİN KONUŞULACAĞI EN DOĞRU ADRES"

Rusya-Ukrayna savaşı çerçevesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da foruma katılmasını değerlendiren Cevdet Yılmaz, "Türkiye'nin özel bir konumu var. Avrupa'yı da Asya'yı da Afrika'yı anlayabilir konumda olan bir ülke. Türkiye tarihi bikrimi gereği, coğrafi yapısı gereği bunu en güzle yapabilecek noktada. Türkiye diplomasinin konuşulacağı en doğru adres. Farklı bakış açılarının bir araya geleceği yer. Aynı düşünceyi paylaşan ülkeler dışında farklı görüşü savunan ülkelerde konuşmalı. Sorunları savaşlar değil diplomasi ile çözmeliler. " ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE DİPLOMASİDE MASAYI KURAN BİR ÜLKE"

Cevdet Yılmaz açıklamasına şöyle devam etti;

"Barışı masasını kurma konusunda Türkiye bunu yapabilecek nadir ülkelerden biri. Türkiye bu konuda farklı bir konumda. Türkiye'nin birçok bölgeyle çok somut bağları var. Biz dünyanın üçüncü büyük diplomasi ağına sahibiz. Türkiye sınırlarını ötesinde bir güze sahip ülke. Bunu da insanlığın yararı için değerlendiriyoruz.

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