10 Şubat 2021 Çarşamba 08:28 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 08:28

Cumhuriyet gazetesinin 'Siyaset Kulusi' köşesinde, MİT TIR'ları davasından yargılanan firari Can Dündar'ın gazeteyi terör örgütlerinin sesi haline getirdiği yayın yönetmenliği dönemi için "Cumhuriyet gazetesi Can Dündar'ın trol gazeteciliğinden 7 Eylül 2018'de kurtulmuştur" denildi.

2018'DE KURTULDU

Can Dündar'ın yönetmenliği döneminde gazeteye yönelik "Atatürk çizgisinden çıktı" yorumları yapılıyordu. O zamanlara ilişkin gazeteden bir itiraf geldi. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Cumhuriyet'te yayımlanan 'Siyaset Kulusi' köşesinde, gazeteye yönelik ithamlara cevap verilirken firari Dündar'a göndermede bulunuldu. Can Dündar'ın yayın yönetmenliği için "Cumhuriyet gazetesi Can Dündar'ın trol gazeteciliğinden 7 Eylül 2018'de kurtulmuştur" ifadesi kullanıldı.