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Medya

Cumhuriyet Gazetesi FETÖ'ye sayfalarını açtı

Para karşılığı haber yapan Cumhuriyet, kitap ekinde Erdoğan'a tehditler savuran FETÖ'cü Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun yazısını yayınladı.

Akşam Gazetesi29 Haziran 2023 Perşembe 15:15 - Güncelleme:
Cumhuriyet Gazetesi FETÖ'ye sayfalarını açtı
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FETÖ'den 4 yıl hapis yatan ve yargılanması halen devam eden Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun Cumhuriyet'in kitap ekine yazı yazdığı ortaya çıktı. Gökçe Fırat, darbe girişimi öncesi Başkan Erdoğan'ı darağacıyla tehdit etmişti. Gökçe Fırat, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ'nün medya yapılanması kapsamında tutuklanmış ve "Örgüt üyeliği"nden 7.5 yıl hapis cezası almıştı. Temyiz sonrası yargılaması devam eden Gökçe Fırat'a Cumhuriyet sayfalarını açtı, "Mustafa Kemal'in Romanı" kitabının değerlendirmesi imzasıyla yayımlandı.

Ergenekon-Balyoz kumpas davalarında delil olarak kullanılan ve Cumhuriyet mitinglerinde açılan "Ordu Göreve" pankartını açan grubun başında olan Fırat, FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklandı. Örgütün yayın organı Zaman Gazetesi'ne destek için Çağlayan Adliyesi önündeki eylemlere katılan Fırat, Bank Asya'ya destek verilmesi için de Twitter'dan destek mesajları yayınladı. Urgan salladığı görüntüyle Başkan Erdoğan'ı idamla tehdit edecek kadar küstahlaşan Fırat, FETÖ'den 4 yıl hapis yattı.

TEŞEKKÜR MESAJI YAYINLADILAR

7.5 yıl hapis cezası aldıktan sonra hükmü bozulan ve yeniden yargılanmaya başlayan Fırat'ın yazdığı kitap, Fox TV'de tanıtıldı. İsmail Küçükkaya'nın ekranda kitabını gösterdiği Fırat için TÜRKSOLU dergisi de Twitter üzerinden teşekkür mesajı yayınladı. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Fırat'a bu kez Cumhuriyet Gazetesi'nin kitap eki yer verdi. Fırat için İleri Yayınları'nın Twitter adresinde yer alan bilgi notunda, "Yazarımız Gökçe Fırat'ın kaleme aldığı "Mustafa Kemal'in Romanı" kitapları değerlendirmesi Cumhuriyet Kitap'ta... Keyifli okumalar..." denildi.

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