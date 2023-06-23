Cumhuriyet gazetesi rüşvet skandalıyla çalkalanıyor. Rüşvet olayına karışan isimler ise gazetenin en tepesinde yer alıyor. Bu isimler, gazetenin eski genel yayın yönetmeni Arif Kızılyalın, hukuk işlerinden idari-mali işler müdürü Osman Selçuk Özer ve reklam müdürü Esra Bozok.

500 BİN TL ALINDI

4 ismin bir e-ticaret firmasına para karşılığı manipülatif haber yaptıkları ortaya çıkarken, bunun karşılığında kayıt dışı 500 bin TL alındığı öğrenildi. Paranın ise çikolata kutusunda verildiği bilgisi kamuoyuna yansıdı. Yaşananların ardından soruşturma başlatılırken gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu'nun yazısı sansürlendi.

Mollaveisoğlu da yaptığı açıklamayla görevinden alındığını duyurdu.

PARA İADE EDİLDİ

Gazetenin yazarlarından Ahmet Yavuz, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Alev Coşkun ile bir araya geldiğini belirten bloğunda bir yazı yayınladı.

Ahmet Yavuz, para alınması konusunda suçlanan isimlerden olan gazetenin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı'nın Başkanı Alev Coşkun'un "Paranın alındığını, ancak daha sonra iade edilerek hatadan dönüldüğünü, yaşanan yol kazasından bütünüyle kendisinin sorumlu olduğunu" söylediğini aktardı.

Ahmet Yavuz, Alev Coşkun'un yapılan her şeyden sorumlu olduğunu belirttiğini ve ilgili firmadan alınan paranın iade edildiğini sözlerine ekledi.