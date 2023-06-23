İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Haziran 2023 Cuma / 5 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    25,0643
  • EURO
    27,3918
  • ALTIN
    1542.54
  • BIST100
    5544.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • Cumhuriyet'ten rüşvet itirafı: Para alındı ancak hatada dönüldü
Medya

Cumhuriyet'ten rüşvet itirafı: Para alındı ancak hatada dönüldü

Cumhuriyet gazetesini sarsan 'çikolata kutusunda para' ile ilgili konuşan Vakıf Kurulu Başkanı Alev Coşkun, para alındığını itiraf etti, ancak iade edildiğini söyledi.

23 Haziran 2023 Cuma 08:48 - Güncelleme:
Cumhuriyet'ten rüşvet itirafı: Para alındı ancak hatada dönüldü
ABONE OL

Cumhuriyet gazetesi rüşvet skandalıyla çalkalanıyor. Rüşvet olayına karışan isimler ise gazetenin en tepesinde yer alıyor. Bu isimler, gazetenin eski genel yayın yönetmeni Arif Kızılyalın, hukuk işlerinden idari-mali işler müdürü Osman Selçuk Özer ve reklam müdürü Esra Bozok.

500 BİN TL ALINDI

4 ismin bir e-ticaret firmasına para karşılığı manipülatif haber yaptıkları ortaya çıkarken, bunun karşılığında kayıt dışı 500 bin TL alındığı öğrenildi. Paranın ise çikolata kutusunda verildiği bilgisi kamuoyuna yansıdı. Yaşananların ardından soruşturma başlatılırken gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu'nun yazısı sansürlendi.

Mollaveisoğlu da yaptığı açıklamayla görevinden alındığını duyurdu.

PARA İADE EDİLDİ

Gazetenin yazarlarından Ahmet Yavuz, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Alev Coşkun ile bir araya geldiğini belirten bloğunda bir yazı yayınladı.

Ahmet Yavuz, para alınması konusunda suçlanan isimlerden olan gazetenin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı'nın Başkanı Alev Coşkun'un "Paranın alındığını, ancak daha sonra iade edilerek hatadan dönüldüğünü, yaşanan yol kazasından bütünüyle kendisinin sorumlu olduğunu" söylediğini aktardı.

Ahmet Yavuz, Alev Coşkun'un yapılan her şeyden sorumlu olduğunu belirttiğini ve ilgili firmadan alınan paranın iade edildiğini sözlerine ekledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.