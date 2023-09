Cüneyd Altıparmak Star Gazetesi'nde

Milli İradenin Sesi Star Gazetesi'nin yazar kadrosuna önemli bir isim daha katıldı.

Hukukçu Cüneyd Altıparmak her Salı ve Cumartesi yazılarıyla Star Gazetesi'nde olacak.

Altıparmak, Star Gazetesi'nde hukuk perspektifinden değerlendiren yazılarıyla yer alacak.

Altıparmak'ın ilk yazısı yarın Star Gazetesi'nde olacak.

CÜNEYD ALTIPARMAK KİMDİR?

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Selçuk Üniversitesinde Kamu Hukukunda yüksek lisansını tamamladı. ABD'de William Mitchell College of Law'da bir süre eğitim aldı. TOBB Üniversitesinde işletme, Maharashtra National Law University'de "Course in International Arbitration" eğitimi aldı. AİHM, Avrupa Konseyi, Uluslararası Ceza Mahkemesi, Berlin Üniversitesi, Hollanda Yüksek Yargı Organları, ABD Suprime Court, Capitol, Northeast, Harvard, Almanya Max Planck Ensitüsü, Frieburg Üniversitesini kapsayan bir dizi eğitim ve inceleme programlarına iştirak etti.

Kültür Varlıkları Koruma Kurulu üyeliği, Adalet Bakanlığı Bilim Komisyonu üyeliği yapmış olan Altıparmak halen, Türkiye Kent Konseyleri Birliği Hukuk Müşaviri; İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu ve Türk İnternet Medya Birliği Başkan Vekili; Dijital Mağduriyet Merkezi Başkanıdır.

Hukukun çeşitli alanlarında yayınlanmış 10 kitabı, 100'ün üzerinde makalesi bulunmaktadır. Hukukun birçok alanı ile ilgili çalışmalar yürüten Altıparmak, son dönemde kentli hakları, dijital mağduriyet, e-katılım, yatırım hukuku, start-up, yapay zekâ, NFT, kitle fonlaması, dezenformasyonla mücadele, dijital haklar ve dijital telif, güvenli internet medyası gibi alanlarda çalışmalar yapmakta, kurumsal yapılar oluşturmaktadır.

Ulusal ve uluslararası yayın yapan gazete, dergi ve internet sitelerinde güncel durumları hukuk perspektifinden değerlendiren yazıları yayınlanmakta ve TV programlarına hukuki yorumları ile katkı sunmaktadır. Üniversitelerde misafir öğretim görevlisi olarak dersler; Barolar başta olmak üzere çeşitli kurumlarda "aktif avukatlık becerileri" eğitimleri vermektedir. Halen aktif olarak avukatlık ve arabuluculuk yapmakta, Barolar Birliği, TOBB Uyum, İSTAC, ODTAM gibi kurumlarda hakemlik konusunda çalışmalar yürütmektedir.