Cüneyt Özdemir bile Altılı Masa'yı eleştirdi: 'Adam seçildi'yi yine göreceğiz

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 14 Mayıs tarihinde yapılmasına ilişkin görüşmeler sürerken, 6'lı masaya bir eleştiri de gazeteci Cüneyt Özdemir'den geldi. İsmail Saymaz'ın "CHP artık İstanbul'da kazanamaz" sözlerinin ardından Cüneyt Özdemir de 6'lı masayı eleştirdi.

"NASIL OLACAK BİLMİYORUM"

Cüneyt Özdemir, 6'lı masayı şu sözlerle eleştirdi:

"Diyorlar ki, "Ya biz bunları sandıkta yeneceğiz". Nasıl yapacaklar ben bilmiyorum. Aday var mı? Yok. Proje var mı? Yok. Aday? Yok. Proje? O da yok... "Yeneceğiz." Bütün hesaplar, sandık sonrası kim başbakan olacak? Kim bakan olacak? Milletvekillerini neye göre seçeceğiz? Böyle bir hesap var şu an... Nasıl olacak ben bilmiyorum. O zaman adam seçildiyi yine göreceğiz"